Після вибуху ГЕС. Собака на дошці доплив із Херсонської області до Одеської (відео)

Тварині, яка потрапила до зони затоплення, вдалося доплисти з Херсонської області до Одеської на дошці. На кадрах видно, як місцевий мешканець умовляє пса злізти з імпровізованого плоту.

Рятуючись від затоплення внаслідок підриву греблі на Каховській ГЕС, собака на дошці доплив із Херсонської області до Одеської, де його врятували місцеві жителі. Зворушливе відео розійшлося в соцмережах.

Собаку, який потрапив у зону затоплення, принесло на дошці з Херсонської області до Одеської. На кадрах видно велику кількість сміття, яке прибило до берега. Серед нього виявилася дошка з пасажиром — твариною, яка рятувалася від великої води.

Собаку на імпровізованому плоту виявили місцеві жителі, які, мабуть, влаштували пікнік на березі.

"Давай, давай, іди сюди", — каже чоловік, але налякана тварина не відразу наважується підійти.

Людина вмовляє пса, розповідає, що в нього є вода й сосиски. Також чути, як кілька голосів за кадром дають поради.

У результаті чоловік дав понюхати тварині свою руку, після чого вже зміг її погладити.

"Побитий, ти що… Можеш уявити, як його крутило?" — вигукує чоловік.

Нагадаємо, 7 червня в Херсоні, на одній із затоплених вулиць стався зворушливий порятунок кошеняти. Чоловік, пробираючись по коліно у воді, почув тихе нявкання та виявив маленьке кошеня, яке з останніх сил чіплялося кігтиками за стінку, щоб не впасти у воду. Він, не роздумуючи, схопив кошеня та переніс у безпечне місце.

6 червня повідомлялося, що в тимчасово окупованій Новій Каховці через затоплення загинули всі тварини зоопарку "Казкова діброва" — врятуватися могли лише лебеді й качки.