В ефірі телемарафону випадково показали, як МНС РФ проводить евакуацію на Херсонщині (відео)

Ролик роботи російських рятувальників на окупованих територіях транслювався в ефірі 9 червня. Медіаексперт телеканалу "Рада" Владислав Матяш пообіцяв, що співробітників, які припустилися такої "неприємної помилки", буде звільнено.

Під час національного телемарафону, який транслюється на державному телеканалі "Рада", з'явилися відеокадри, які, ймовірно, демонстрували евакуацію людей на окупованій території Херсонської області російськими рятувальниками. Як повідомляє Фокус, відповідне відео публікують у соцмережах.

Медіаексперт телеканалу "Рада" Владислав Матяш, якого низка українських ЗМІ називають неофіційним куратором національного телемарафону (сам Матяш спростовує такі регалії) розповів, що такі кадри справді були в ефірі. Про це він розповів у коментарі журналістам "Детектор медіа".

"Наскільки мені відомо, кадр був. Відбулася якась прикра помилка — людський фактор. Але буде звільнено велику кількість людей", — прокоментував Матяш.

Кадри були показані в ефірі телемарафону 9 червня о 16:35.

На відео можна побачити, як, вірогідно, співробітники російського МНС проводять евакуацію мешканців на затоплених окупованих територіях Херсонщини. В одному з кадрів видно чоловіка у формі з написом "МНС Росії", а в іншому — човен, який перевозить кількох евакуйованих з аналогічним написом.

Нагадаємо, 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Також 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки, підрив Каховської ГЕС у Херсонській області росіяни здійснили навмисно.

8 червня повідомлялося, що ЗС РФ почали бити по місцях евакуації у підтопленому Херсоні. Окупанти обстріляли район Корабельної площі — під вогнем опинилися люди, які врятувалися від підтоплення.