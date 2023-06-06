"Затопили свою техніку": Зеленський розповів, як росіяни підірвали Каховську ГЕС
За словами президента України, хоч російські окупанти й планували підрив греблі, але самі виявилися до нього не готові та діяли хаотично.
Президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки Верховного головнокомандувача заявив, що підрив Каховської ГЕС у Херсонській області росіяни здійснили навмисно. Відповідне повідомлення 6 червня було опубліковано в офіційному Telegram-каналі голови держави.
За словами президента України Зеленського, розвідка з'ясувала, що окупанти хоч і планували це зробити, але діяли дуже хаотично та допустили затоплення власної техніки.
"Водночас підрив дамби не вплинув на здатність України деокупувати власні території", — додав президент.
6 червня повідомлялося про те, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
В Офісі президента назвали підрив російськими військовими Каховською ГЕС став найбільшою техногенною катастрофою у світі, яка сталася за останні кілька десятиліть.
Нагадаємо, 6 травня ЗМІ писали про те, що підрив дамби Каховської ГЕС може унеможливити форсування Дніпра в рамках контрнаступу ЗСУ.Важливо