Жахлива ДТП із мікроавтобусом під Києвом: є загиблі та поранені (фото, відео)

У поліції уточнили, що серед постраждалих двоє дітей, одна з них у тяжкому стані. Очевидці стверджують, що ДТП під Києвом сталася після того, як мікроавтобус занесло.

У Київській області в районі села Чупира внаслідок ДТП загинули 2 особи, ще вісім осіб, включаючи двох дітей, отримали тілесні травми. Про це 10 червня повідомив керівник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Повідомляється, що на трасі зіткнулися мікроавтобус Renault та автомобіль Hyundai. 2 особи, які перебували у мікроавтобусі, загинули, ще 5 було травмовано, серед них двоє дітей — одна дитина у тяжкому стані. У другому авто постраждали троє людей. Постраждалих доправили до медзакладів.

Обставини ДТП встановить слідство. За словами очевидців, аварія сталася після того, як мікроавтобус занесло.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що суддя за кермом автомобіля збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії України, який ніс службу на блокпості. Внаслідок ДТП нацгвардієць загинув на місці.

Також 25 травня повідомлялося, що у Київській області сталася аварія за участю бензовоза. Внаслідок цього водій помер на місці від отриманих травм.