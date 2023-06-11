Відходить по 5 см на годину: рівень води в Каховському водосховищі впав до 9,35 метрів

З моменту підриву росіянами греблі Каховської ГЕС рівень води у водосховищі впав більш як на 7 метрів.

Станом на 08:00 11 червня рівень води в Каховському водосховищі впав нижче 10 метрів і становить 9,35 метра. Усього за минулу добу рівень води впав майже на один метр, а з моменту підриву греблі — більш як на 7 метрів. Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Водночас рівень Дніпра в районі Херсона становить 4,18 метра. Минулої доби вода в місті відійшла на пів метра.

"Середній показник відпливу становить 4-5 сантиметрів на годину. Це повʼязується із зменшенням напору (тиску) водосховища. Однак, ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що фахівці "Укргідроенерго" працюють над тим, щоб оптимально збалансувати енергосистему для подачі води населенню.

У повідомленні зазначено, що після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС на ділянках Дніпра, звідки живлять Північнокримський канал водою, з'явилися сліди обміління.

Нагадаємо, голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що 8 червня рівень води в Каховському водосховищі становив 12,5 метра — це нижче критичної позначки, відомої як "мертва точка", за якої водозабір стає неможливим.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що з 10 червня в регіоні заборонили купання у водоймах, а також вилов та продаж риби через високу концентрацію шкідливих речовин у воді. За його словами, рівень шкідливих речовин у пробах води у десятки разів перевищує допустиму норму.

За даними Держприкордонслужби України, на 10 червня відомо про п'ятьох загиблих і 27 осіб, які зникли безвісти внаслідок підриву Каховської ГЕС. Також наразі на Херсонщині фактично підтоплено 47 населених пунктів, з них 33 перебувають на підконтрольній території України.