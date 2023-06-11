"Засуджую знущання": президент Чехії зустрівся з українкою, яку цькували в школі (фото)

За словами лідера Чехії, особливо ганебно принижувати дитину, яка була змушена покинути свою країну та друзів через розв'язану війну.

Президент Чехії Петр Павел особисто зустрівся з українською школяркою, яка днями зазнала публічного буллінгу однолітків в одній зі шкіл. Про це Павел повідомив 10 червня у своєму Twitter.

Павел рішуче засудив дії чеських школярів і постарався згладити подію своєю особистою підтримкою.

"Я засуджую знущання, приниження та насильство в школах загалом. А у випадку з дитиною, яка через війну була змушена покинути свою країну та друзів, і якій ми надали безпечний притулок, це особливо ганебно. Я ціную реакцію школи та батьків, а також той факт, що були принесені вибачення. Але шрами на душі залишаться", — написав президент Петр Павел після зустрічі з дівчинкою.

Лідер Чехії особисто підтримав дитину Фото: Twitter

Приниження української школярки у Чехії

8 червня в Чехії цькування у школі зазнала школярка з України. Її образили та плюнули в обличчя однокласники. Інцидент стався під час шкільної екскурсії у початковій школі з ученицею другого класу в місті Опочно.

Відео у мережу виклала мама дівчинки Поліни з Коростеня. Чеські учні запитали дівчинку чи росіянка вона, а після того, як вона відповіла, що українка — школярку почали ображати і наприкінці плюнули їй в обличчя.

Відомо, що того ж дня посольство Чехії рішуче засудило образливі дії інших дітей проти української школярки.

Також нагадаємо, що в середині травня у Польщі шанувальник президента РФ Путіна напав на українку та зламав їй руку у двох місцях. Жінка з сім'єю відпочивала біля озера, коли до них підійшов поляк і став ображати, вихваляючи дії Путіна в Україні.