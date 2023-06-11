У Рівному вручили повістку 8-річній дитині: у ТЦК розповіли свою версію інциденту (фото)

Обурена мати поділилась, що представники ТЦК вручили повістку її дитині, яка перебувала вдома сама. У центрі пояснили, що працівник записав на повістці свій номер, щоб зв'язатися з батьком родини.

У місті Рівне співробітники Територіального центра комплектування та соціальної підтримки виписали повістку чоловіку, що з минулого року служить у ЗСУ, та вручили її 8-річній дитині захисника. Про це з посиланням на мати Олену Супрунюк 7 червня повідомили у медіа "Рівненські новини".

"Хочу звернутися до представників військкомату. За яким ви законом працюєте? Де таке зазначено, що можна залишати повістку 8-річній дитині? Чоловік служить у ЗСУ з 1.03.2022 року, а представники військкомату вручили повістку 8-річній дитині, поки мама вибігла занести до речі до благодійного фонду", — написала жінка.

Фото, надані Оленою Супрунюк Фото: "Рівненські новини"

У ТЦК відповіли на звинувачення

Речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова заперечила факт вручення повістки дитині. Про це відомо з її коментаря журналістам "ТСН".

"Коли почалось повномасштабне вторгнення ворога, цей чоловік, про якого йдеться, прийшов до іншого ТЦК (не за місцем реєстрації) і був призваний із нього. До нас ця інформація тоді не надійшла. Військові частини часто не мають часу повідомляти нас", — зазначила вона.

Речниця пояснила, що представник ТЦК записав на повістці номер телефону. Тобто повістку дитині не вручали, а лише попросили передати мамі інформацію, щоб вона пізніше зв’язалася з центром.

"Двері відчинила 8-річна дитина, яка була вдома сама. Дитина сказала, що тато служить. На повістці наш працівник написав свій номер телефону для того, щоб дружина цього громадянина зателефонувала. Це було зроблено для того, щоб дізнатися від жінки, з якого часу та в якій частині служить її чоловік, та внести ці дані в облікові записи. Тобто дитині був переданий записаний номер телефону", — завірила Камерістова.

Також вона підкреслила, що військовий вже зв’язався з ТЦК та не має жодних претензій.

"Варто додати, що працівники ТЦК не могли знати, коли повернеться жінка додому, тому не чекали її під дверима", — сказала речниця.

Нагадаємо, 9 червня учасник київського електронного гурту Junket розповів, що музикантів поблизу одеського залізничного вокзалу затримали працівники ТЦК. Артисти планували провести концерт та направити частину заробітку ЗСУ, але до клубу не доїхали.

Нещодавно, 10 червня, президент Чехії Петр Павел провів зустріч з українкою, яка зазнала булінгу в іноземній школі. Дівчині плюнули в обличчя однокласники через критику РФ.