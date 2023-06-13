Нацистські шоломи та залишки церкви: найяскравіші знахідки на дні Каховського водосховища (фото, відео)

Великий Луг відкриває таємниці. У селі Покровське на дні Каховського водосховища знайшли рештки Покровської Січової церкви, поблизу локації, де існувала Нова Січ.

Підрив греблі Каховського водосховища спровокувати катастрофу, яка вплинула на довкілля. Згодом на дні водойми почали знаходити артефакти різних епох. Фокус дізнався, які саме знахідки бачили українці.

В районі Нікополя знайшли шоломи Вермахту. Також траплялися пістолі козацьких часів. Відповідні фото у Telegram показав блогер Денис Казанський.

Падіння рівня води в Дніпрі у зв'язку зі знищенням російськими загарбниками греблі, відкрило нові таємниці існування Хортиці. Виявили залишки дерев’яних мостів 1944 року, які були під водою понад 70 років. У Facebook Національного заповідника "Хортиця" показали сучасні фото локації та світлини середини ХХ століття.

Тимчасові конструкції проіснували цілих 9 років. За цей час вдалося відновити ДніпроГЕС. Радянські будівельники тоді затопили десятки українських сіл та територію, яку називали Великим Лугом. Ця територія, основу якої становили заплави та луки, відома існуванням Томаківської, Базавлуцької, Чортомлицької та Нової Січі та інших. Тільки після відновлення комунікацій мости були демонтовані. В насипних дамбах південної частини Хортиці можна побачити підтвердження.

На території села селі Покровське, як інформує Nikopol News, було знайдено рештки Покровської Січової церкви. У цій локації функціонувала Нова Січ у 1734-1775 роках. На Паланці розташовувалися будинки кошового отамана та січової старшини, а також соборна Січова церква Покрови Божої Матері.

Нагадаємо, 12 червня в ОК "Південь" закликали українців не збирати сміття з моря. До берега може прибивати якірні російські міни, міни-"пелюстки", які дуже небезпечні та підступні, адже вибухають за найменшого дотику. Також у залишках побутових предметів, різноманітних конструкціях можуть бути небезпечні предмети, знесені з російських польових складів боєкомплектів, позицій та оборонних смуг, які загарбники організували на Лівому березі Дніпра.