Барабани майже за 1 млн грн: у Києві закупили нові речі для бомбосховища

Дніпровська РДА закупила через Prozorro 300 шкіряних барабанів. Необхідність придбання пояснюють "психологічним розвантаженням дітей за повітряних тривог".

Дніпровська районна держадміністрація (РДА) у Києві закупила для укриття 300 шкіряних барабанів. Про факт закупівлі повідомив 14 червня депутат Київської міської ради Леонід Ємець.

За даними депутата, чиновники витратили на барабани понад 890 тисяч гривень.

"Якщо ви думаєте, що сковорода за 720 тисяч — це межа, то як вам 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 000 грн? І знову РДА Дніпровського району. Ще раз. В укриття. Барабани. 300, майже на 1 млн грн. Тому що все інше з укриттями вже супер ок? — запитав він.

У тендері на платформі Prozorro сказано, що музичні інструменти в укриття потрібні для "психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

Загальна сума – 891 174 гривень. Ініціатор тендеру — Управління освіти Дніпровської РДА у Києві.

Крім барабанів, Управління освіти закупило комплект молоточків для музичних інструментів, сказано в умовах тендера.

Нагадаємо, що 12 червня Ємець проінформував про витрати на побутову техніку для укриття однієї зі шкіл у Дніпровському районі Києва. За його даними, чиновники купили електросковорідку за 720 тисяч та овочерізку за 130 тисяч гривень.

Фокус поговорив з головним бухгалтером школи Наталією Ломакіною щодо таких закупівель. Вона не побачила нічого поганого в витраті коштів і пояснила це тим, що дороге обладнання потрібне для приготування їжі дітям.