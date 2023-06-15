Дощі з грозами: яка погода очікує на українців у п'ятницю, 16 червня (карта)

За прогнозами синоптиків, 16 червня мешканцям столиці не варто очікувати на опади. У Києві встановиться помірна погода без дощів, гроз та шкальних поривів вітру. Чого не можна сказати про інші регіони України.

У п'ятницю, 16 червня, в Україні очікується спекотна погода. Стовпчики термометра в останній робочий день тижня піднімуться до +28 градусів, прогнозують синоптики "Укргідрометцентру".

У центральних, південних, східних та північних областях України мінлива хмарність, без опадів. Вночі ртутний стовпчик покаже +13…+18 градусів. А вже вдень повітря прогріється до +22…+28 градусів за Цельсієм.

Вдень на південному сході країни, Житомирській та Вінницькій областях місцями очікується невеликий дощ, гроза. Вітер північно-східний, з поривами 5-10 м/с.

У Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях – дощі з грозами. Вночі очікується +10…+14 градусів. Вдень термометр покаже +18…+25 градусів.

Погода в Києві 16 червня: що говорять синоптики

У столиці в останній робочий день тижня очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вночі повітря прогріється до +15…+17 градусів. Вдень ртутний стовпчик покаже +26…+28 градусів.

Вітер північно-східний, з поривами 5-10 метрів за секунду.

В Україні 16 червня очікується мінлива хмарність без опадів, так і дощі з грозами. Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 червня у Києві пронісся потужний ураган. Тоді через повалені на проїжджу частину дерев у столиці було утруднено рух на вулицях Героїв Дніпра та Салютній.

Крім того, 27 травня над Одесою пронісся черговий смерч. За словами очевидців, смерч із невеликою лійкою кружляв прямо над приватними будинками місцевих жителів. Водночас у місті вирувала негода.