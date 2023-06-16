Волосся росло в оці: у Львові медики усунули унікальну патологію (фото)

В Алевтини виникло дивне відчуття дискомфорту в оці, після чого вона помітила наявність волосин, які, здавалося, росли зсередини. Лікарі діагностували в дитини дермоїдну кісту.

Лікарі-офтальмологи зі Львова успішно провели унікальну мікрохірургічну операцію 11-річній дівчинці, яка страждала на рідкісну патологію. Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

У юної пацієнтки на ім'я Алевтина виявили вроджену кісту в правому оці. Тривалий час ні сама дівчинка, ні її батьки не знали про наявність цієї аномалії, поки кіста не почала активно розвиватися. Стрімке зростання утворення призвело до стурбованості й вимагало негайного медичного втручання.

У Алевтини спочатку виникло дивне відчуття дискомфорту в оці, після чого вона помітила наявність волосин, які здавалося, росли зсередини ока.

Після проведення додаткових досліджень лікарі встановили, що Алевтина страждає від дермоїдної кісти в оці. Кіста була за нижнім століттям, вона поширилася на очне яблуко та призвела до деформації очної щілини. Волосся, яке з'явилося та росло з кісти, ставало все густішим. Дівчинка регулярно відвідувала лікарів, щоб видаляти це волосся методом вищипування. Проте, враховуючи прогрес проблеми та несприятливі наслідки, батьки ухвалили рішення про проведення операції.

На момент операції дермоїдна кіста в оці Алевтини досягла розмірів 12х6 мм і почала призводити до деформації її обличчя. Лікарі рішуче розпочали операцію, використовуючи мікрохірургічні інструменти. Попри те, що кіста проникла в повіку, операція була успішно виконана.

У Львові медики усунули унікальну патологію

Нагадаємо, що бригада медиків із Закарпаття прийняли треті пологи 16-річної породіллі в автомобілі "швидкої допомоги". Завдяки досвіду й професіоналізму співробітників "швидкої" дитина з'явилася на світ, проте не подавала ознак життя. Медики провели всі необхідні реанімаційні заходи, і через 2-3 хвилини почули крик новонародженої дівчинки.

А також лікарі виявили в бронхах пацієнтки зуб після 8 місяців виснажливого та постійного кашлю. Медики з'ясували, що частина зуба опинилася в легенях під час пологів, що відбувалися шляхом кесаревого розтину. Під час екстреної процедури він відколовся.