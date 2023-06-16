Ведучий Остапчук виїхав до Греції, щоб провести день народження дружини олігарха із РФ (фото)

За словами відомого телеведучого, його запевнили, що замовниками є пара з України. Остапчук заявив, що якби знав, що на вечірці будуть росіяни, то відмовився б її вести.

Український шоумен та телеведучий Володимир Остапчук днями виїхав з України до Греції, де був ведучим на дні народження дружини російського олігарха Леоніда Арапова Юлії Буряк. Про це пише Telegram-канал "Культурна Прачечна".

15 червня Буряк відзначила день народження на грецькому острові Міконос, звідки активно постить фото дружина Остапчука Катерина Полтавська. Проте вона не повідомляла, що її чоловік перебуває разом із нею.

У публікації йдеться, що іменинниця просила гостей не постити сториз з її дня народження, але відома московська тусовщиця Анна Івченко таки не втрималася. Кадри з Остапчуком потрапили до мережі та були поширені Telegram-каналом "Культурна Прачечна".

У коментарях під постом Володимир підтвердив, що на відео справді він, однак, за його твердженнями, шоумен не знав, що на заході будуть росіяни. Остапчук заявив, що його поінформували про те, що замовники – одесити, а чоловік іменинниці нібито українець на ім'я Андрій.

"Так, на відео я. Але я читаю, що пишуть — і розумію, що це замовлення на мене, тому що пишуть про те, що не є правдою, крім того, що я там був, і плюс до цього беруть це все з голови.По-перше, замовниця — українка, з Одеси. Її чоловік — теж українець. Окрім цього, організатори повідомляли, що вони, як і гості, донатять мільйони на нашу армію.Я знаю, що колишній чоловік Буряк із Росії, але вона давно розлучилася з ним і не була в Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення. Свято проводив українсько-російською, бо були гості з Грузії. Якби я знав перед подією, що там буде хтось із росіян, я б не взяв цю роботу", – запевнив Остапчук.

Юлія Буряк справді народилася в Україні. До початку повномасштабного вторгнення вона вийшла заміж за воронезького бізнесмена Леоніда Арапова, до якого переїхала в Москву. Два роки тому на її 30-річчя "воронезький алюмінієвий король" влаштував мега-вечірку в Туреччині із Собчак, Верніком, Лепсом, Меладзе та "Ленінградом".

"Культурна Прачечна" також виклала скрини листування Володимира Остапчука з організаторами. На ранок після вечірки шоумен дізнався з мережі про те, що на заході були росіяни та погрожував звільненням своєму менеджеру.

Нагадаємо, у квітні відомий український телеведучий Володимир Остапчук офіційно підтвердив стосунки з журналісткою та блогером Катериною Полтавською. Довгий час пара приховувала свій роман.

У квітні 2022 року Остапчук не зміг пройти повз відеозвернення Оксани Марченко до президентів України та Туреччини щодо затримання СБУ її чоловіка Віктора Медведчука та Володимира Зеленського не відпускати його.