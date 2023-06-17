Госпіталізовані у тяжкому стані: під Одесою діти отруїлися алкоголем

Наразі проводиться розслідування, щоб з'ясувати, як спиртне потрапило до рук дітей.

15 червня на Одещині, у Білгород-Дністровському районі, стався інцидент, пов'язаний з отруєнням двох дітей у віці 8 та 9 років алкоголем. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини Катастроф Одеської області.

Діти, які постраждали від отруєння алкоголем, були госпіталізовані до лікарні у тяжкому стані.

"Прибувши на місце за викликом, бригада Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області у складі фельдшера Недіної та водія Присекар зафіксували тяжкий стан неповнолітніх хлопців та екстрено госпіталізували обох до районної лікарні", – йдеться у повідомленні.

Поки що неясно, яким чином діти отримали доступ до алкоголю. Наразі проводиться розслідування, щоб з'ясувати, як спиртне потрапило до рук дітей.

Лікарі підкреслюють важливість батьківського контролю та пильності щодо дітей, щоб запобігати доступу до спиртних напоїв, побутової хімії та інших речовин, які можуть завдати шкоди їх здоров'ю.

Нагадаємо, що 5 червня стало відомо про смерть шести жителів міста Димитровград Ульянівської області РФ, які вжили спиртний напій, куплений у магазинах "Територія пива". Продукцію постачав підприємець із Красноглинського району Самарської області.

Ще ми писали про те, що 24 квітня російські військові у тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області зазнали втрат особового складу через отруєння невідомою речовиною.