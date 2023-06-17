Страуси, лавандові поля та українська Ісландія: 10 локацій біля Києва для відпочинку у вихідні

Літо – час для відпочинку, довгих прогулянок лісом, пікніків та читання книг на узбережжі озер та річок. Фокус зібрав список найзатишніших місць біля столиці, де можна перезавантажитись та повноцінно відпочити протягом одного дня.

Кияни, попри війну, намагаються використати літній час для відпочинку. Втім, вирушити у далеку подорож зараз вдасться не всім. У такому випадку можна розглянути можливість погуляти на природі хоча б один день в околицях столиці.

Фокус підготував 10 цікавих локацій, де можна влаштувати пікнік, покататися на велосипеді або просто подивитися на захід сонця з гарним краєвидом.

Витачів: пагорби та вид на Дніпро

Де знаходиться: Обухівський район

Село розташоване за 67 км на південь від Києва.

Як дістатися: Краще їхати власним транспортом. Якщо добиратися громадським, то з Києва маршруткою можна доїхати до міста Українка, а там вже пересісти автобусом до Витачіва. Транспорт їздить часто, але шлях назад краще продумати заздалегідь і закласти достатньо часу на це.

Чим відомий: Витачів вважається одним із найдавніших поселень Полянського князівства та Київської Русі. У давнину тут знаходився важливий за своїм значенням річковий порт.

Що там робити: Туристи зазвичай їдуть в урочище Городище, розташоване на правому крутому березі Дніпра поблизу села. З пагорбів відкривається мальовничий краєвид на річку, острови та протилежний берег. Тут можна влаштувати пікнік, але краще всі продукти взяти з собою з Києва. У Городищі є симпатична пекарня Vytach Baker, де можна купити смачний хліб, але повноцінних обідів там немає. Любителям гуляти можна сміливо вивчати доріжки, які з пагорбів заводять у ліс. Загубитися там майже неможливо, і якщо відійти подалі від основної локації, можна знайти затишне місце без натовпів туристів. Головне – не забувати про спреї від комах та кліщів.

Не забудьте заздалегідь повернутися до дерев'яного млина. Там найкраще зустрічати захід сонця.

Вид на Дніпро Гора Окоп Млин — хранитель красивих заходів сонця

"Добропарк": лавандові поля

Де знаходиться: Макарівський район

Парк розташований за 44 км від Києва біля села Мотижин.

Як дістатися: Доїхати на громадському транспорті буде не складно. Від станції метро "Житомирська" кожні 20 хв курсують прямі автобуси у напрямку села Мотижин. Час у дорозі – близько 30 хвилин. Якщо їхати власним транспортом, то треба рухатися Житомирською трасою, проїжджаючи села Стоянка, Чайки, Міла, Мрія, Березівка.

Чим відомий: Територія парку складає 300 га. Залежно від сезону у парку цвітуть різні рослини: тюльпани, лаванда, півонії та бегонії, і це далеко не повний список. Попри те, що парк знаходився в окупації більше місяця і був повністю знищений російськими військами навесні 2022 року, "Добропарк" цього року відновили, і він знову цвіте.

Що там робити: Усім, хто мріяв побачити безкраї лавандові поля, тепер не обов'язково їхати до французького Провансу. Цвітінням лаванди можна насолоджуватися в "Добропарку", починаючи з 15 червня до кінця липня. Тут є чотири унікальні лавандові локації та понад 20 фотозон з тематичним реквізитом – фотографії вийдуть чудовими. А що вже казати про аромати, якими насичене повітря у парку!

Перекусити можна у фудкортах – тут їх достатньо, у ярмарковому будиночку продаються квіти та сувеніри. "Добропарк" — чудове місце для відпочинку з дітьми, для них тут працюють атракціони та анімація. На території парку також є зона відпочинку з басейном та глемпінг.

2021 року тут було висаджено майже 4 млн тюльпанів У "Добропарку" є кілька озер

Парк "XII Місяців": екзотичні тварини

Де знаходиться: Вишгородський район

Парк розташований за 33 км від Києва в селі Демидів.

Як дістатися: Краще їхати власним транспортом трасою Київ-Овруч. Є маршрутки від станцій метро "Святошино" та "Героїв Дніпра", що курсують кожні півгодини у вихідні дні. Дорога займає близько 35 хвилин. У водіїв бажано одразу уточнити розклад, щоб заздалегідь спланувати дорогу назад.

Чим відомий: Сюди їдуть насамперед для того, щоб подивитися на екзотичних тварин, деяких з них навіть можна погладити, як, наприклад, білоруких гібонів. Загалом у парку близько 300 тварин.

Візитівкою зоопарку є копія старовинного німецького замку Нойшванштайн. Саме цей палац в Альпах надихав Уолта Діснея на створення мультиплікаційних версій, він красується і на заставці кінокомпанії.

Що там робити: Зоопарк торік понад місяць перебував під окупацією і потім довго відновлювався. Тут можна подивитися на бегемотів, ведмедів, тигрів, вовків, альпаку, росомаху та зебру. Дітям особливо сподобається контактний зоопарк, де можна не лише погладити, а й нагодувати мешканців. На території також є дитячі локації та піратський корабель. Перекусити можна у ресторані, розташованому у замку.

Візитівка парку — замок з мультфільмів Діснея Тварини, що пережили окупацію, дуже чекають на гостей

Парк "Київська Русь": історична атмосфера

Де знаходиться: Обухівський район

Парк розташований за 55 км від Києва в селі Копачів.

Як дістатися: На громадському транспорті можна доїхати автобусом "Київ-Степок" від станції метро "Видубичі" або маршруткою з пересадкою в Обухові. На власному транспорті потрібно їхати Одеською трасою у бік Обухова. Час у дорозі – близько години.

Чим відомий: "Київська Русь" — не стилізація, а наукова реконструкція Київського дитинця (центральної кріпленої частини міста) у тому вигляді, яким він був у X ст. за князя Володимира, у масштабі 1:1.

Що там робити: Туристи їдуть у парк заради атмосфери. Тут знаходиться унікальна оборонна стіна "Заборала" та терем Ярослава Мудрого. Також на території діє дерев'яна Василівська церква X ст. У парку є кілька музеїв та чудова колекція рідкісних породистих коней. Їхати сюди краще за хорошої погоди — у цьому випадку можна побачити карбування старокиївських монет. З початку повномасштабної війни кухня у парку закрита, але гостям дозволено приїжджати зі своєю їжею та навіть влаштовувати пікніки.

Туристи їдуть до парку заради атмосфери. І не дивно Київський дитинець

Село Трипілля: археологічні знахідки

Де знаходиться: Обухівський район

Село розташоване за 45 км Києва на правому березі Дніпра.

Як дістатися: доїхати до Трипілля не важко як власним транспортом, так і громадським.

Електричкою: зі станції залізничного вокзалу "Київ Пасажирський" до станції "Трипілля-Дністровське".

Автобусом: зі станції "Видубичі" рейсом "Київ-Ржищів".

Власним транспортом: Столичним шосе через місто Українка.

Чим відомо: Тут розташоване одне з "місць сили" — Девіч-Гора. На її вершині, на висоті 55 метрів над рівнем Дніпра, колись було святилище язичницької богині. Тут виявлено городище та могильник зарубинецької культури ІІ ст. до н. е. та слов'янське капище VI ст. н. е.

Що там робити: У селі є унікальний археологічний музей трипільської культури. У ньому зберігаються рідкісні знахідки, що доводять існування "стародавніх українців". Є гіпотеза, що саме звідси бере початок цивілізація на Землі, але прямо про це туристам не говорять, лише натякають. Також з Девіч-Гори відкривається неймовірний краєвид на Дніпро. Перекусити можна в рибному ресторані " Рибачок Трипілля ", розташованому прямо на березі річки — панорама не гірша, ніж на пагорбах.

Вид на Дніпро з пагорбів Трипілля Археологічний музей трипільської культури

Аутлет-містечко "Мануфактура": маленьке голландське село

Де знаходиться: Обухівське шосе

Розташоване за 25 км від Києва в селі Ходосіївка.

Як дістатися: Найпростіше доїхати власним автомобілем Великою Окружною дорогою. Також можна дістатися громадським транспортом: від станції метро "Видубичі" курсує маршрутка "Київ-Обухів", потрібна зупинка називається "МегаМаркет". Дорога триватиме близько 25 хвилин.

Чим відоме: Це єдине у Києві та області місто-магазин, побудоване у стилі справжнього голландського села.

Що там робити: "Мануфактура" — рай для шопоголіків, але більшість туристів їдуть сюди ще й для того, щоб прогулятися мальовничими вуличками в голландському стилі. Містечко складається з безлічі магазинів, кафе та ресторанів та "прошитий" трьома алеями з лавочками та зонами відпочинку. Тут є дитячий розважальний центр "Дакленд" із ігровими майданчиками та лего-кімнатами. Особливо добре тут після настання сутінків – у світлі ліхтарів "Мануфактура" наповнюється неймовірним шармом. Якщо гості захочуть затриматися довше, щоб побачити вечірнє містечко, необхідно враховувати, що влітку захід сонця починається після 21:00 і слід пам'ятати про діючу комендантську годину, щоб встигнути повернутися додому до його початку.

Прогулянка "Мануфактурою" може зайняти цілий день Тут величезна кількість локацій, де виходять чудові фото Єдине у Києві ціле місто-магазин Особливо прекрасне містечко у вечірній час

Сімейний екопарк "Ясногородка": страуси та ще раз страуси

Де знаходиться: Макарівський район

Розташований за 40 км від Києва в селі Ясногородка.

Як дістатися: Зі станції метро "Нивки" курсує маршрутка у напрямку "Ясногородка". Власним транспортом треба їхати Житомирською трасою через села Стоянка, Чайки, Міла. Час у дорозі – 45 хвилин.

Чим відомий: Найбільша в Україні страусина ферма. На початок повномасштабної війни тут налічувалося понад 500 особин птахів. Внаслідок російської агресії багато страусів загинули. Після відновлення та реконструкції ферма все ж таки відновила свою роботу.

Що там робити: Крім страусів, яких дозволено і гладити, і годувати, на території парку працює контактний зоопарк з оленями, шотландськими коровами та буйволами, що плавають у водоймі. Тут є дитячий парк розваг "Яснограй". Перекусити варто у місцевому концептуальному ресторані, де подають страви з м'яса та яєць страуса. Також можна придбати різноманітні екопродукти, вирощені на фермі. Якщо прогулянка зі страусами здасться нудною, слід навідатися до місцевої виноробні – там гостям пропонують дегустацію вина безпосередньо серед виноградників. Цього року у парку відкрили сімейний комплекс із двома дорослими та дитячим басейнами.

Страуси в очікуванні відвідувачів На території ферми є виноробня та виноградники

Буки: ландшафтний парк

Де знаходиться: Сквирський район

Розташований за 115 км від Києва в селищі Буки.

Як дістатися: Краще їхати власним транспортом Одеською трасою у напрямку Фастова. Дорога займе майже дві години. Можна і громадським транспортом (у такому разі час у дорозі збільшиться на 40 хвилин мінімум): від станції метро "Либідська" та від Південного вокзалу курсує маршрутка "Київ-Сквіри", далі пересадка на маршрутку до Буків.

Чим відомий: Унікальний парковий комплекс на березі річки Роставиця. Тут також знаходиться демонтований фонтан "Рулетка" з Майдану Незалежності, його відреставрували та навіть доповнили яскравим підсвічуванням.

Що там робити: Ландшафтний парк сам по собі дуже гарний, тому прогулянка Буками сподобається і дітям, і дорослим. Також тут є старовинна церква Святого Євгена та дзвіниця Данила. На території знаходиться багато пам'ятників та скульптур, а також працює міні-зоопарк. Дітям обовʼязково сподобається галявина з фігурками героїв із казок. Для водних прогулянок гостям пропонується оренда катамаранів. На території парку знаходиться ресторан, де можна перекусити. Ті, хто хоче затриматися довше, можуть зупинитися у місцевому мініготелі.

Туристи люблять парк за заспокійливу атмосферу Фонтан із майже 90-річною історією перенесли з Майдану Незалежності на початку 2000-х років

Кінний клуб "Соломахине Ранчо": верхи та з вітерцем

Де знаходиться: Вишгородський район

Розташований за 45 км від Києва у селі Литвинівка.

Як дістатися: Найпростіше доїхати власним транспортом трасою Київ-Ягодин (її ще називають "Варшавка") через села Горенка, Гаврилівка, Тарасівщина. Час у дорозі – близько години. Громадським транспортом можна дістатися від станції метро "Героїв Дніпра" — необхідно сісти на маршрутку до села Литвинівка.

Чим відомий: Затишне ранчо серед паркової зони з великою кількістю коней.

Що там робити: Прогулянки на конях – головне, заради чого сюди їдуть. Їздити верхи мальовничими місцями і насолодитися спокоєм природи або мчати галопом назустріч вітру – кожен відвідувач вирішує для себе сам. Коней тут багато, і всі вони дуже люблять гостей: зустрічають з порога, дозволяють гладити, годувати й навіть водити за поводдя. Це місце чудово підійде як для дорослих, так і для дітей, адже на території ранчо є поні. Гостям розкажуть багато нового про породи коней та їх особливості. Крім цього, на ранчо є мангал та альтанки, тож відвідувачі можуть влаштувати пікнік. Рекомендується брати їжу із собою.

На ранчо дуже багато коней різних порід Крім коней, тут дуже гарні краєвиди Прогулянка верхи мальовничими місцями День на ранчо пролітає непомітно

Ландшафтний парк "Васильківські Карпати": Ісландія поряд із Києвом

Де знаходиться: Обухівський район

Локація розташована за 40 км від Києва між селами Велика Бугаївка, Гвоздів, Крушинка, Рославичі поряд із Васильковом.

Як дістатися: Найкраще їхати власним транспортом одним із трьох запропонованих маршрутів: Київ-Стоянка-Княжичі-Калинівка-Велика Бугаївка, Київ-Чабани-Глеваха-Велика Бугаївка або Київ-Ходосіївка-Підгірці-Васильків. Час у дорозі – близько години. Якщо їхати громадським транспортом, то на дорогу треба закласти більше часу, їхати доведеться із пересадками: від станції метро "Виставковий центр" курсують маршрутки до села Велика Бугаївка. Звідти вже можна замовити таксі або зловити попутку до ландшафтного парку. Але в такому випадку варто враховувати, що і дорога назад буде такою ж — маршрутки до самого парку не їздять.

Чим відомий: Унікальна місцевість із великою кількістю глибоких ярів, через що її прозвали "українською Ісландією". З часів Володимира Великого аж до заходу козацтва "Васильківські Карпати" були південним кордоном Київського князівства.

Що там робити: Туристи приїжджають сюди, щоб оцінити всю красу скіфських валів Великого Ходосівського городища. Локація приваблює не лише любителів піших прогулянок на природі, а й багато істориків. Враховуючи розміри (200 га), місцевість ідеально підходить для тривалих прогулянок, пікніків та фотосесій – вид із пагорбів відкривається чудовий. Поруч із парком знаходиться село Креничі, де розташована унікальна церква зразка XVIII століття – на неї обов'язково варто поглянути. Також можна заїхати до Василькова — подивитися на собор святого Антонія та Феодосія, збудований у стилі українського бароко. Тут же розташована Миколаївська церква.

У самому парку немає ні магазинів, ані кафе, тож варто взяти їжу із собою. Можна перекусити й в одному із найближчих сіл, але розраховувати на повноцінний обід тут не варто.

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Раніше Фокус писав про відпочинок без виїзду на курорт. Staycation – модний тревел-тренд у західних країнах. На практиці це означає, що людина бере на роботі відпустку, але не їде на курорт або в подорож іншими містами або країнами. Вона залишається у своєму місті, але відпочиває — влаштовує пікніки, довгі прогулянки пішки чи велосипедами, ходить на цікаві події, виставки тощо.