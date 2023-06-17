Заважав наживатися на евакуації: у Херсоні "комерсанти" побили волонтера (відео)

Двоє нападників повалили волонтера на землю і кілька разів вдарили його. Конфлікт розпочався на автовокзалі та переріс у переслідування на автомобілях.

У Херсоні побили волонтера Карена, який займався евакуацією людей. Про це повідомив 17 червня у Telegram місцевий журналіст Костянтин Риженко.

За його словами, бійку влаштували "комерсанти" — їх заробітку заважала регулярна та безкоштовна евакуація, яку організовував волонтер.

На кадрах можна побачити, як двоє нападників нападають на волонтера і женуть його дорогою. Потім він падає, а нападники завдають йому кількох ударів. Свідка, який намагався розняти їх, не підпустили та погрожували йому побиттям.

Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав, що нападників на відомого в Херсоні волонтера встановили. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Волонтера, за їхніми даними, побили у районі автовокзалу. Під час перевірки слідчі Херсонського райуправління поліції встановили, що 16 червня близько 16-ї години 42-річний мешканець обласного центру приїхав із пасажирами до міжміського автовокзалу.

"Там до нього підійшли 35-річний раніше судимий херсонець і ще один невідомий. Між чоловіками вибухнув конфлікт пасажирських перевезень, який переріс у переслідування на автомобілях і бійку", — заявили в поліції.

Через кілька годин після інциденту постраждалий звернувся до лікарні, де у нього діагностували множинні забиття м'яких тканин голови й тіла, забій нижнього щелепного суглоба. Писати заяву за фактом побиття чоловік не став.

Нагадаємо, що російські війська обстрілювали людей, які евакуювалися з Херсона після підриву Каховської ГЕС.

Фокус раніше з'ясував, що окупанти просили тисячу доларів за вивезення із зони затоплення. Як правило, ЗС РФ висаджували людей у центрі міста Олешки, яке постійно обстрілювали з мінометів.