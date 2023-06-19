Закликав до зриву мобілізації: на в'їзді до Києва затримали священика УПЦ МП (фото)

Священик закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а у 2015 році агітував українців ухилятися від військової служби, посилаючись на заповідь "Не убий", розповіли у ДПСУ.

Співробітники прикордонної служби у Києві спіймали священика УПЦ МП, у телефоні якого було виявлено проросійський контент. Про це повідомила Держприкордонслужба у Telegram.

На в'їзді до Києва прикордонники знову зупинили священика, який раніше належав до Московського патріархату.

"На в'їзді до Києва прикордонники вчергове зупинили священника колишньої МПЦ. Мобільний телефон батюшки виявився сповненим проросійської маячні. Як виявилося, чоловік закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а в 2015 році агітував українців ухилятися від військової служби, посилаючись на заповідь "Не вбий", дезінформував щодо Революції гідності", — йдеться у повідомленні.

Проросійський контент у телефоні священика

Проросійський контент у телефоні священика

Проросійський контент у телефоні священика

Нагадаємо, що 21 квітня українська сторона обміняла у РФ двох священнослужителів УПЦ МП, за одного з яких вдалося звільнити на 28 українських військових, які перебували у полоні у противника. Контррозвідувальні заходи щодо УПЦ (МП) було розпочато ще 2022 року. За цей час відкрили кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя.

Фокус із посиланням на російські ЗМІ 2 квітня повідомив, що Патріарх Кирил запропонував російським громадянам зі значним станом віддати кошти "на благо РФ". Він закликав зрозуміти, що гроші підуть на подолання труднощів, з якими постала Росія після масштабного вторгнення на територію України.