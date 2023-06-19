Breaking Bad на "мінімалках": у Дніпрі поліцейські продавали метамфетамін в автосервісі (фото)

За версією слідства, на Дніпропетровщині орудувало угруповання наркодилерів, яким керували місцеві поліцейські. Тепер їм загрожує до 13 років в'язниці та конфіскація майна.

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України викрили наркоугруповання, яке "працювало" за "підтримкою" місцевих правоохоронних органів. Про це у понеділок, 19 червня, повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними слідства, угрупуванням керували чотири посадові особи одного з районних управлінь Національної поліції у Дніпропетровській області.

Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ

Злочинне угруповання займалося гуртовим та роздрібним продажем забороненого метамфетаміну. Наркотики збувалися через широку мережу наркодилерів біля регіону.

Крім того, як з'ясували слідчі, злочинці організували "стаціонарний пункт" для продажу заборонених речовин на одній із міських автосервісних станцій, де клієнтам надавали можливість "пробувати" придбані наркотики.

У СБУ підрахували, що організатори наркобізнесу отримували прибуток понад 1,5 мільйона гривень щомісяця.

Внаслідок комплексних операцій за участю спецпризначенців СБУ було затримано 9 учасників злочинного угруповання, включаючи згаданих правоохоронців.

У ході понад 30 обшуків за місцями проживання підозрюваних та місцями збуту наркотиків силовики виявили понад 50 готових до продажу пакетів із метамфетаміном та інші докази злочинів.

Наразі затриманим було пред'явлено звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу, включаючи створення, керівництво та участь у злочинній організації, незаконне виробництво, зберігання та збут наркотичних засобів, а також організацію місць для незаконного вживання та виготовлення наркотиків.

Розглядається питання про обрання для підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 червня також стало відомо, що СБУ затримала співробітника "Укрзалізниці", який хотів зірвати український контрнаступ за допомогою підриву залізниці на Дніпропетровщині.

Раніше, 1 березня, повідомлялося, що Служба безпеки України оголосила підозру у держзраді колишньому начальнику Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антону Шевцову. 2016 року він виїхав на окупований півострів і отримав громадянство РФ. Після вторгнення росіян у 2022 році він запропонував російським спецслужбам взяти участь у розвідувально-підривній діяльності.