РФ не дає доступу до окупованої затопленої частини Херсонщини, – представник ООН

Деніз Браун закликала російську владу діяти відповідно до зобов'язань з міжнародного гуманітарного права та надати ООН доступ для надання гуманітарної допомоги.

Росія відхилила запит ООН на доступ до тимчасово окупованої частини Херсонщини, яка виявилася затопленою через підрив Каховської ГЕС. У зв'язку з цим координатор гуманітарної допомоги в Україні Деніз Браун звернулася до російської влади із заявою про надання гуманітарного доступу до постраждалих районів, які знаходяться під контролем РФ.

"Уряд Російської Федерації досі відхиляв наше прохання про доступ до районів, що знаходяться під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжуватиме пошук необхідного доступу", — повідомляється в заяві.

Деніз Браун від імені ООН закликала російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань з міжнародних гуманітарних прав.

"Не можна відмовляти у допомозі людям, які її потребують. ООН буде й надалі робити все можливе, щоб охопити всіх людей, у тому числі постраждалих внаслідок нещодавньої руйнації греблі, які терміново потребують рятівної допомоги, де б вони не знаходилися", — підкреслила Браун.

У свою чергу, в Мінреінтеграції України заявили, що перешкоджання діяльності міжнародних гуманітарних організацій є грубим порушенням норм міжнародного права.

19 червня повідомлялося про те, що в Міжнародному суді ООН готується велике рішення щодо позову України проти РФ. Україна розраховує, що суд ООН звинуватить Росію у порушенні двох міжнародних конвенцій, а ось питання, пов'язані з компенсацією та репараціями, вирішуватимуться на окремому засіданні.

Раніше, 16 червня, Фокус писав про те, що у Кабміні анонсували грошову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС. За даними Мінреінтеграції, громадяни отримають виплати не лише від держави, а й Міжнародної організації з міграції ООН.