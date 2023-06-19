У кілька разів дорожче: Міноборони закупило для ЗСУ шоломи за завищеними цінами, – ЗМІ

За даними журналістів, українське оборонне відомство купувало американські шоломи PASGT за цінами, які часом відрізнялися між собою майже в чотири рази.

У 2022 році Міністерство оборони України уклало кілька угод на купівлю американських шоломів PASGT для військовослужбовців з великою різницею в ціні. Про це пише видання "Наші гроші" 19 червня.

У публікації йдеться про те, що у травні минулого року Міноборони закуповувало шоломи по 132 долари та по 468 доларів з різницею в кілька днів. Таким чином, у деяких випадках ціна товару була завищена майже вчетверо.

Ціни на шоломи в угодах Міноборони

Крім того, у системі Prozorro є дані щодо закупівлі цих шоломів цивільними установами. Наприклад, рада Сумської області придбала їх за 270 доларів, а виконком Лубенської міської ради Полтавської області – за 250 доларів.

Закупівлі шоломів PASGT для виконкому Лубенської міської ради

Закупівлі шоломів PASGT для ради Сумської області

У джерелі зазначають, що згідно із законом про прозорість збройних закупівель ім'я постачальника не оприлюднюється, через що неможливо перевірити, хто саме продав українському відомству товар за завищеними цінами.

При цьому журналісти вказали, що до 2023 року головними виконавцями у сфері збройних закупівель міністерства були ексзаступник Міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та екскерівник департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький, яким нещодавно було пред'явлено підозру.

Нагадаємо, що 1 лютого стало відомо, що Богдан Хмельницький закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів більш ніж на 100 млн грн. Декілька незалежних експертиз встановили, що екіпірування не відповідає вимогам IV класу бронежилетів і не може належним чином захистити українських воїнів.

Ми також писали 14 червня про те, що Дніпровська районна держадміністрація у Києві закупила для укриття 300 шкіряних барабанів. За даними депутата Київської міської ради Леоніда Ємеця, чиновники витратили на барабани понад 890 тисяч гривень.