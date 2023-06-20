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"Йому забороняє закон": дружина Тищенко відповіла, чому він не пішов на фронт

Дружина Тищенка відповіла, чому він не пішов на фронт

Алла Барановська заявила, що народні депутати України мають бути на місці та ухвалювати закони, а брати участь у бойових діях вони не можуть.

Дружина виключеного з партії "Слуга народу" депутата Миколи Тищенка Алла Барановська розповіла, чому її чоловік не пішов на фронт. Про це стало відомо з її інтерв'ю Раміне Есхакзай.

Вона почала захищати свого чоловіка, пояснюючи, що його неможливість приєднатись до бойових дій на фронті обумовлена законодавством. Вона наголосила, що в Україні діє парламентсько-президентська форма правління, і згідно із законом про мобілізацію, народні депутати України не можуть бути призвані на військову службу. Вона наголосила на важливості того, щоб депутати перебували на своїх постах і займалися законодавчою роботою.

Проте, як каже Барановська, Тищенко бував у небезпечних місцях.

"Мій чоловік відвідав величезну кількість відряджень, де зараз дуже небезпечно. Для нього завжди важливо приїжджати до наших хлопців, і це завжди скандали вдома. Він не боїться війни і бути в небезпечних місцях", – сказала Алла.

Вона також прокоментувала і те, що після 24 лютого 2022 року Тищенко перебував у Закарпатській області. За її словами, він був призначений головою закарпатської хмарини, тому мав бути там.

Нагадаємо, що 26 січня Микола Тищенко, перебуваючи у Таїланді, анонсував зустріч із представниками української громади у Бангкоку.

Двома днями раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення РНБО про заборону поїздки за кордон в особистих цілях для державних службовців, зокрема для народних депутатів.

Спікер "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що Миколу Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції, а голова "Слуги народу" Олена Шуляк заявила про виключення Миколи Тищенка з партії.