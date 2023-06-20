"Йому забороняє закон": дружина Тищенко відповіла, чому він не пішов на фронт

Алла Барановська заявила, що народні депутати України мають бути на місці та ухвалювати закони, а брати участь у бойових діях вони не можуть.

Дружина виключеного з партії "Слуга народу" депутата Миколи Тищенка Алла Барановська розповіла, чому її чоловік не пішов на фронт. Про це стало відомо з її інтерв'ю Раміне Есхакзай.

Вона почала захищати свого чоловіка, пояснюючи, що його неможливість приєднатись до бойових дій на фронті обумовлена законодавством. Вона наголосила, що в Україні діє парламентсько-президентська форма правління, і згідно із законом про мобілізацію, народні депутати України не можуть бути призвані на військову службу. Вона наголосила на важливості того, щоб депутати перебували на своїх постах і займалися законодавчою роботою.

Проте, як каже Барановська, Тищенко бував у небезпечних місцях.

"Мій чоловік відвідав величезну кількість відряджень, де зараз дуже небезпечно. Для нього завжди важливо приїжджати до наших хлопців, і це завжди скандали вдома. Він не боїться війни і бути в небезпечних місцях", – сказала Алла.

Вона також прокоментувала і те, що після 24 лютого 2022 року Тищенко перебував у Закарпатській області. За її словами, він був призначений головою закарпатської хмарини, тому мав бути там.

Нагадаємо, що 26 січня Микола Тищенко, перебуваючи у Таїланді, анонсував зустріч із представниками української громади у Бангкоку.

Двома днями раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення РНБО про заборону поїздки за кордон в особистих цілях для державних службовців, зокрема для народних депутатів.

Спікер "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що Миколу Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції, а голова "Слуги народу" Олена Шуляк заявила про виключення Миколи Тищенка з партії.