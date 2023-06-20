Порно відео у повідомленні про тривогу: у Фастові оскандалилася міськрада (фото)

У пресслужбі місцевого органу самоврядування стверджують, що їхні офіційні соцмережі зламали хакери. Втім, коментатори не повірили у запевнення влади.

У ніч проти 20 червня в офіційному Telegram-каналі Фастівської міської ради (Київська область) стався незвичайний інцидент — під повідомленням про повітряну тривогу з'явилося посилання на сайт із порно відео. Про це 20 червня повідомив місцевий портал новин "Фастів News".

Протягом 30 хвилин відео було видалено.

Як пише місцеве видання "Фастів News", вранці фастівці активно обговорювали цей випадок у соціальних мережах. Деякі жартували, припускаючи, що це місцева влада незвичайним способом дбає про психічне здоров'я городян, дозволяючи їм відволіктися від тривоги. Інші припускали, що це може бути способом стимулювати народжуваність у громаді, чи просто чергові адміністратори переглядають подібні відео, щоби не заснути. Було також наголошено, що пікантне відео з'явилося поруч із постом про вакцинацію для профілактики інфекцій.

Реакція міськради

Фастівська міська рада прокоментувала інцидент, заявивши, що останнім часом була помічена активність хакерів, спрямована на офіційні сторінки ради.

"Вночі, 20 червня було зламано Telegram-канал Фастівської міської ради. Зловмисники отримали доступ до адмінсторінки та виклали на загал посилання на сторонні ресурси. Спеціалісти працюють над посиленням інформаційної безпеки каналів", — йдеться у повідомленні.

Втім, судячи з коментарів під постом міськради, жителі не надто повірили в таку версію.

Нагадаємо, 5 червня ЗМІ повідомляли, що у Києві затримали журналіста, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх та зберіганні дитячої порнографії. За інформацією слідства, чоловік чинив розпусні дії з двома 15-річними хлопцями.

Раніше, у квітні 2023 року, повідомлялося, що у Львові пенсіонер "здав" дівчину, що розповсюджувала свої 18+ фото під суд. Сварка з дружиною призвела любителя "полунички" до покаяння та бажання боротися з поширенням порнографічних матеріалів у соціальних мережах.