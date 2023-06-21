Дадуть напрокат: в Івано-Франківську куплять електросамокати та велосипеди для цвинтаря

Влада має ідею встановлення дорожніх знаків на міському цвинтарі та запуску автобуса. За словами мера міста Руслана Марцінківа, мешканці часто скаржаться на труднощі пересування по об'єкту.

Влада Івано-Франківська закупить електросамокати та велосипеди, щоб жителі міста могли комфортно пересуватися по міському цвинтарю. Про це повідомив у Facebook 21 червня мер міста Руслан Марцінків.

Електросамокати та велосипеди дозволять брати напрокат. Марцінків заявив, що отримує дуже багато повідомлень про труднощі пересування по цвинтарю Івано-Франківська.

"На превеликий жаль, війна значно його (цвинтар) розширила. Вже найближчим часом на цвинтарі з'являться електросамокати та велосипеди, які можна буде взяти напрокат", — йдеться у невідредагованому варіанті посту.

Через деякий час градоначальник вирішив прибрати фразу про те, що через повномасштабну війну з Росією цвинтар в Івано-Франківську став значно більше.

За його словами, чиновники опрацьовують ідею встановлення дорожніх знаків та запуску автобуса, щоб мешканці міста могли приїхати на могили родичів.

Нагадаємо, що київські чиновники у квітні запустили процедуру створення Національного військового меморіального цвинтаря у Биківні. Його площа становитиме близько 100 гектарів.

У Росії постійно збільшуються цвинтарі, на яких ховають найманців ПВК "Вагнер". У Єкатеринбурзі вже відкрили меморіал на їхню честь.