Так званому "голові Верховного суду ДНР" повідомлено про підозру, — Офіс генпрокурора

За даними слідства, підозрюваний підтримував агресію РФ і добровільно погодився на пропозицію окупантів обійняти псевдопосаду.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомили ще одну підозру колишньому правоохоронцю, який зрадив Україну та обіймав посади так званих "міністра юстиції" та "голови Верховного суду" терористичної організації "ДНР", повідомляє Офіс генпрокурора України.

Скоріш за все, йдеться про Юрія Сироватко. Саме його прізвище як "голови Верховного суду ДНР" називали в російських ЗМІ.

Встановлено, що після початку повномасштабної агресії Росії фігурант отримав від окупантів посаду "міністра юстиції" та активно виконував вказівки російських загарбників. Він Публічно виступав в окупованих Маріуполі та Волновасі, запевняючи присутніх у легітимності окупаційної влади.

Згодом, за належне виконання обов’язків представники держави-агресора підвищили його до так званого "голови Верховного суду ДНР".

За даними слідства, у квітні 2023 року, підтримуючи агресію РФ, підозрюваний добровільно погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду "голови Верховного суду ДНР".

Наразі, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, йому заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудове розслідування здійснювало Державне бюро розслідувань.

13 червня Фокус повідомляв про те, що СБУ затримала колаборанта, який обігрівав казарми ЗС РФ у Лимані. Місцевий житель, за даними слідства, займався обігрівом "розквартованих" угруповань військових з РФ, залишивши при цьому без теплопостачання домівки місцевих жителів.

Раніше, 20 лютого, повідомлялось, про те що 30 вчителів-колаборантів отримали підозри за співпрацю з окупантами. "Влада" окупованих територій змушувала вчителів працювати за російськими програмами, але деякі робили це добровільно. Їм вручили повідомлення про підозру у пособництві з окупантами.