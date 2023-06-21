Пенсії в Україні: вперше за тривалий термін виплати підвищать двом категоріям

Мінімальний розмір відповідного зростання відбудеться на 100 грн, а максимальний — 1500 грн.

Пенсії в Україні будуть проіндексовані для певних категорій громадян, а саме – науковцям та держслужбовцям. Про це повідомляє 21 червня Соціальна інформаційна платформа.

Пенсії 2023 року, які стосуються перерахунку, врегульовано постановою Кабінету Міністрів № 168 від 24 лютого. Підвищення передбачено для виплат, призначених за Законами "Про державну службу", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Індексація пенсії 2023 року відбудеться через підвищення показників основного розміру відповідних виплат на коефіцієнт 1,197 або 19,7%. При цьому мінімальний розмір відповідного зростання відбудеться на 100 грн, а максимальний — 1500 грн. Не підлягають індексації й певні виплати. Це стосується сум, загальний обсяг яких перевищує 20930 грн.

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, хто в Україні отримує максимальні виплати в Україні у 2023 році. Колишні прокурори та судді мають право отримувати великі пенсії. Наприклад, суддя через 30 років робочого стажу має можливість отримати грошове забезпечення у розмірі до 70% від зарплати. Середня пенсія українського судді — 96 190 тисяч гривень.

Також 16 червня стало відомо, що вже на початку липня держава проведе третю індексацію пенсій. Виплати збільшать для тих українських громадян, які вийшли на пенсію за спеціальним законом. Повідомляється, що для виходу на пенсію та отримувати відповідні виплати за роботу потрібно напрацювати відповідний стаж. Виплати збільшать для тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію за спеціальним законом (чиновники, науковці та інші).