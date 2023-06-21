Мовний скандал у Львові: поліція не веде розслідування щодо нардепки Піпи (документ)

У поліції зазначили, що заяви зі скаргами від батьків чи опікунів неповнолітнього до правоохоронців щодо дій нардепки Наталії Піпи не надходило.

У Головному управлінні Нацполіції у Львівській області не проводять досудове розслідування щодо факту порушення прав неповнолітньої особи народним депутатом України Наталією Піпою, яка без дозволу оприлюднила в мережі відео мовного конфлікту з підлітком. Про це йдеться у відповіді ГУ Нацполіції у Львівській області на інформаційний запит видання "Українські новини".

"В Головному управлінні Національної поліції у Львівській області відсутня відображена або задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях запитувана інфомація в повному обсязі, оскільки звернень щодо порушення прав неповнолітнього від нього, його батьків, опікунів або осіб, які їх заміняють до ГУ НП у Львіьскій області не надходило", — вказано у відповіді.

Мовний скандал у Львові

Нагадаємо, 3 червня у Львові стався мовний конфлікт. Нардепка Наталія Піпа зробила зауваження підлітку, який під гітару співав пісні Віктора Цоя. Нардепка зробила йому зауваження, натомість він її облаяв. Депутатка викликала поліцію.

Поліція Львівщини склала адміністративний протокол про дрібне хуліганство на хлопця за образу депутатки і його помістили до притулку для неповнолітніх. Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти повідомило, що радянський рок-музикант Віктор Цой не включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, а його пісні та творчість не підлягають забороні на публічне виконання на території України.