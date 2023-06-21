"Жінка хоче різати — сумно": ректор вишу "тихенько" наговорив на розслідування МОЗ (відео)

Під час розподілу студентів-медиків на інтернатуру ректор дозволяв собі сексистські жарти та коментарі щодо прізвища студентки. Пізніше керівник спробував виправдатись тим, що жарти озвучувались "тихенько".

Під час розподілу на інтернатуру у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького керівництво дозволяло собі сексистські жарти. На це 19 червня поскаржилася у соцмережах студентка Марія Грищук, прикріпивши відповідні відео.

За словами, Грищук, ректор вишу Борис Зіменковський некоректно висловлювався про студентів, а голова комісії — декан Александр Надрага — вимикав їм мікрофони, щоб не слухати незручні запитання. Також дівчина поскаржилася на організаційні проблеми, які спричинили несправедливість розподілу.

"Загалом, хотілось досягти розуміння з боку адміністрації університету та цим, можливо, повпливати на майбутні розподіли. Здається зрозумілим, що для створення прозорої системи, що, як стверджувалось під час дискусій, весь час робилось адміністрацією університету, потрібні чіткі накази/звернення/настанови та прописані регламенти. І хоча б мінімальна повага до випускників, які ухвалюють важливе рішення щодо своєї майбутньої спеціалізації", — написала студентка.

На оприлюдненому відео можна почути, як ректор висміює прізвище Волкодав, ніби засуджуючи бажання майбутньої педіаторки працювати з дітьми. Однак він зазначає, що жартує, і студенти нібито це розуміють.

На іншому записі студентка обирає інтернатуру у відділенні хірургії, після чого ректор ділиться, що "такої б знати не хотів" та вважає вибір "сумним". Далі він жартує, що дівчина нібито може й "зарізати вночі".

Ректор Львівського вишу відповів на звинувачення у сексизмі

21 червня ректор ЛНМУ імені Данила Галицького Борис Зіменковський дав коментар щодо скандалу журналістам "УП.Життя". Він заявив, що лише жартував та не мав наміру нікого образити.

"Я нікому зі студентів нічого поганого не сказав. Я пожартував. Студенти моїх слів не чули. Коло мене сиділа праворуч проректор, і я тихенько їй говорив. Однак поряд був потужний мікрофон і вихопив", — пояснив ректор.

Зіменковський підкреслив, що коментував прізвище Волкодав та жартував про жінок у хірургії "тихенько" та лише для колеги, а не широкої аудиторії. Проте зізнався, що оперування пацієнтів дійсно до "жіночих професій" не відносить, як і бокс.

"Все ж таки хірургія — агресивна частина медицини. І не така проста. Я погоджуюся, що жінка може все, як і чоловік. Але, на мою думку, у медицині є більш жіночі професії. Наприклад, кому подобається жіночий бокс? Утім, якщо хтось прийняв мої слова на свій рахунок, я перепрошую", — сказав він.

Сексизм під час розподілу студентів-медиків: у МОЗ відреагували

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я України назвала ситуацію у львівському медичному виші неприпустимою. Про це йдеться у публікації на сайті МОЗ від 21 червня.

"Міністерство охорони здоровʼя засуджує будь-які прояви сексизму та упередженого ставлення до студентів. За це кожен, хто був причетний до цієї ганебної ситуації, понесе відповідальність", — підкреслила пресслужба.

У МОЗ розповіли, що вже створили комісію для оцінки ситуації та дій членів комісії вишу.

"Окремим предметом розслідування стане бездіяльність представника МОЗ, який був присутній на засіданні через відеозвʼязок, однак жодним чином не відреагував на неприпустиму поведінку приймальної комісії університету", — зазначили в міністерстві.

Пресслужба написала, що студенти-медики не мають ставати мішенями для словесного насильства, яке є ганьбою для закладу вищої освіти та його керівництва. Також у публікації йдеться, що прояви сексизму, упереджене ставлення та образи не залишаться не покарання.

"Міністерство охорони здоровʼя просить вибачення у студентів, які стали учасниками цієї ганебної ситуації, що сталася", — заявили у МОЗ.

У міністерстві пообіцяли ухвалити "відповідні кадрові рішення" та опрацювати скарги студентів щодо процедури розподілу загалом.

Нагадаємо, 20 червня розгорівся скандал через ідею Львівської ОДА організувати для співробітників тренінг з сексуального виховання у робочий час. Темою лекції було визначено "З сексу починається все", в анонсі зустрічі обіцяли обговорення сексизму, шеймінгу, статевої дискримінації, гомофобії тощо.

Нещодавно в Одесі виникла суперечка через виконання музикантами пісень українською мовою. Двом місцевим мешканкам не сподобався такий вибір композицій, і вони назвали українськомовних громадян "приїжджими".