40 км від Бахмута: у селищі з населенням 500 осіб вирішили закупити тренажери на 1,5 млн

Постачальник зобов'язаний надати селищній раді в Донецькій області низку тренажерів, зокрема для м'язів сідниць, для преса, для м'язів, що відводять стегна, а також велотренажери та інші предмети спортивного інвентарю.

Олександрівська селищна рада (Краматорський район, Донецька область) провела тендер вартістю понад 1,5 млн грн на закупівлю спортивного інвентарю та тренажерів для фітнесу, хоча селище розташоване за кілька десятків кілометрів від зони бойових дій. Відповідний тендер було розміщено в електронній системі державних закупівель Prozorro 8 червня.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має поставити селищній раді по два тренажери для грудей і задньої дельти, для м'язів сідниць, для м'язів черевного преса, для м'язів стегна, що відводять м'язи, велотренажери, а також низку предметів спортивного інвентарю, як-от спортивні грифи, м'ячі, диски для штанги, гантелі тощо.

У міру реєстрації учасників тендера, користувачі системи надсилали скарги до Державної аудиторської служби з вимогою перевірити закупівлю у зв'язку з недоцільним витрачанням бюджетних коштів у воєнний час.

Зокрема, в одній зі скарг ідеться, що селище розташоване за 40 км від населеного пункту Бахмут.

"Олександрівка легко може бути обстріляна з різноманітної зброї окупантів, і інвентар може бути знищений у мінімальні терміни. Таким чином з'являється великий корупційний ризик, адже можна гроші забрати собі, а поставити будь-що, що після влучання виглядатиме як інвентар для фітнесу. Загалом також питання наскільки потрібен цей інвентар зараз у цьому СМТ і куди насправді підуть бюджетні кошти", — йдеться в тексті скарги.

Селищній раді не сподобалися тренажери

Зазначимо, що в тендері брали участь лише дві фірми. 19 червня відбулися торги, але переможцем ніхто не вийшов — виявилося, що Олександрівська селищна рада відхилила заявки обох претендентів.

Згідно з опублікованою документацією, уповноважена місцевого органу ради з питань держзакупівель Оксана Мисяйло відмовила підрядникам у зв'язку з тим, що запропоновані ними тренажери "не відповідають умовам технічної специфікації". Іншими словами — запропоновані тренажери селищній раді не підійшли.

Варто зазначити, що до війни в селищі Олександрівка проживали всього 499 осіб. За даними місцевого блогера, після повномасштабного вторгнення там проживають 50 осіб.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що Комунальне підприємство з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо" оголосило тендер на закупівлю піску для закритої пляжної території на суму понад 6,5 млн грн.

12 червня повідомлялося, що в укриття однієї зі шкіл у Дніпровському районі Києва за виділені державою гроші закупили електросковородку, яка коштує 720 тисяч гривень.