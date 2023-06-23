Обзивав злочинцями, принижував: у Дрогобичі виник конфлікт між блогером і військовими з ТЦК (відео)

Повідомляється, що блогер накинувся з образами на військових, яких перевели з фронту працювати в ТЦК Дрогобича.

У Дрогобичі Львівської області блогер Мар'ян Чава вступив у конфлікт із військовими з ТЦК і СП. Про це повідомили у Львівському ТЦК, поділившись сюжетом телемарафону.

Повідомляється, що блогер зняв відео, на якому підійшов до військових, які стояли неподалік, щоб зняти їх на відео. Чоловік не реагував на зауваження про те, щоб їх не знімали. Він попросив їх показати документи.

У матеріалі йдеться, що блогер обзивав співробітників ТЦК злочинцями й принижував. Після того як відео з'явилося в соціальних мережах, друзі та родичі впізнали військових. Ними виявилися колишні фронтовики, яких перевели працювати в ТЦК через поранення.

Зазначається, що один із них — 23-річний Артем Білоусов, який воював із 18 років у складі бойової 24 бригади Короля Данила. Він розповів журналістам, що на війні втратив око і має другу групу інвалідності.

За його словами, вони нікого насильно в ТЦК не забирали, а лише перевіряли документи.

"Вони вибігли просто і почали одразу розповідати нам, які ми погані, що війни у нас у країні немає офіційно. Вони вважають, що ми всі якісь сини депутатів, що ми купували якісь довідки", — сказав Білоусов.

У матеріалі йдеться, що ще одним військовим, який потрапив на відео, виявився 57-річний Михайло Андрієвський. На передовій він пробув близько року. А 24 грудня 2022 року його сина вбили російські окупанти.

"Він почав обзивати нас військовими злочинцями, провокував", — сказав Андрієвський.

Повідомляється, що після того, як у мережі вибухнув скандал, Мар'ян Чава заблокував доступ до своїх акаунтів у соціальних мережах. На дзвінки журналістів він не відповідає.

Скандал із блогером Мар'яном Чавою

Нагадаємо, 3 червня у Львові стався мовний конфлікт. Нардепка Наталія Піпа зробила зауваження підлітку, який під гітару співав пісні Віктора Цоя. Нардеп зробила йому зауваження, але він її вилаяв. Депутатка викликала поліцію.

Крім того, в ніч на 20 червня в офіційному Telegram-каналі Фастівської міської ради (Київська область) під повідомленням про повітряну тривогу з'явилося посилання на сайт із порно відео.