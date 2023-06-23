"Вшанувати пам'ять героїв": в Україні випустили іменні марки на честь загиблих прикордонників
Кошти, отримані від продажу марок, передадуть волонтерам і витратять на закупівлю дронів та інших необхідних ресурсів для підтримки прикордонників на фронті.
У Львові було презентовано новий набір поштових марок, створених у пам'ять про загиблих прикордонників. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.
На блоці поштових марок "Герої України — прикордонники" було увічнено вісім загиблих захисників кордону:
- Полковника Євгена Пікуса. Він загинув 25 серпня 2014 року в бою на Луганщині.
- Старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова, убитого окупантами 17 лютого 2015 року в Луганській області.
- Генерала-майора Ігоря Момота, який загинув 11 липня 2014 року в Луганській області.
- Полковника, начальника відділу прикордонної служби Віталія Кучерявого. Герой загинув 13 березня 2022 року в Луганській області.
- Офіцера Ігоря Дашка, який героїчно підірвав себе в Маріуполі у квітні 2022 року, щоб врятувати побратимів і протистояти ворогу;
- Полковника Романа Гаха, який загинув 6 березня 2022 року;
- Майора Георгія Стрєлкова, який загинув 1 листопада 2022 року в бою на Донеччині;
- Полковника Юрія Юрчика. Він загинув у бою на Донеччині 8 січня 2023 року.
"Дякую, що пам'ятаєте про подвиг мого батька. Вірю, що Україна буде вільною і незалежною", — сказала на заході донька Героя України Ігоря Дашка Марія.
Частину виручених коштів від продажу марок з блоку "Герої України — прикордонники" буде спрямовано на закупівлю дронів та інших необхідних ресурсів для підтримки прикордонників на фронті.
Нагадаємо, що 14 червня в Таллінні відбулося урочисте нагородження переможців премії у сфері поштової та експрес доставки "World Post & Parcel Awards 2023". Укрпошта отримала тут одразу 3 нагороди.
А Укрпошта випустила марку "Російський військовий корабель... ВСЬО". Було виготовлено 5 мільйонів примірників.