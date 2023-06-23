В ЄС соціальні служби забирають дітей українських біженців, — представниця Омбудсмана

Біженці з України в країнах Європейського союзу мають серйозну проблему: у них через різні причини соціальні служби відбирають дітей

Станом на травень 2023 року, за даними МЗС України за кордоном було відібрано понад 215 дітей, з них найбільше у Польщі — 55 дітей, Німеччині — 50 дітей, Іспанії — 30 дітей, а також в Італії — 17 дітей, повідомила представниця Офісу Омбудсмана України у справах дітей, сім'ї, молоді та спорту Ірина Суслова.

Відсутність відповідних документів у особи, що супроводжує дитину, щодо законного представництва інтересів дитини за кордоном є основною причиною.

Офісу омбудсмана відомо про випадки, коли батьки відправляли дитину з бабусею за кордон, у якої з документів була лише довіреність на право перетину кордону. "Тобто бабуся не є офіційним опікуном, а тому така дитина в розумінні законодавця країни перебування вважається дитиною без супроводу", — повідомила Суслова.

Також, ще однією причиною є відмінність у законодавстві України та країні перебування дитини. У більшості країн ЄС право представництва дитини визначається тільки рішенням суду.

Офіс Омбудсмана реагує на звернення українських біженців та роз’яснює їм права та порядок повернення дитини.

"Якщо у Вас відібрали дитину за кордоном або Вам відомо про такі випадки, то звертайтеся до Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини", — пояснила представниця Офісу омбудсмана.

Ірина Суслова також радить звертатися до дипломатичного представництва України у країні перебування щодо сприяння поверненню дитини.

Чому українських дітей відбирають за кордоном

19 червня повідомлялось про те, що у РФ знайшли хитру схему "усиновлення" українських дітей. На депортованих з України дітей росіяни оформлюють "тимчасову опіку" замість "усиновлення". При цьому у світі не існує міжнародної структури, яка б допомагала українцям повернути вивезених на територію РФ дітей.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що окупанти вивозять дітей під приводом відпочинку на морі в Криму. Частина їх виявляється у далеких російських регіонах, наприклад, у Мордовії.