Які документи потрібні для вступу у 2023 році: Міносвіти оприлюднило список+
Спочатку вступникам необхідно зареєструвати особистий онлайн-кабінет, у який потрібно внести інформацію про результати тестування та здобуту освіту. Перелік документів для зарахування може відрізнятись залежно від обраного вишу.
Міністерство освіти й науки України поділилося списком документів, необхідних для вступу в ЗВО у 2023 році. Про це відомо з публікації пресслужби МОН.
У міністерстві підкреслили, що для подання заяв на вступ необхідно зареєструвати електронний кабінет. Це можна буде зробити з 1 липня.
Цьогоріч абітурієнти подаватимуть заяви онлайн, тож під час реєстрації необхідно внести:
- електронну пошту, до якої є доступ;
- пароль;
- серію та номер документа про раніше здобуту освіту;
- номер, PIN-код і рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ;
- тип (серію) та номер документа, що посвідчує особу, або номер облікової картки платника податків (у разі відсутності сертифікатів).
Для вступу підходять сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік, а також результати проходження НМТ у 2022 або 2023 році.
"Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому", — додала пресслужба Міносвіти.
Які документи треба надавати у виш для зарахування?
За даними "РБК", після конкурсного відбору майбутнім студентам необхідно буде подати:
- підписану заяву, яку можна роздрукувати з електронного кабінету;
- копії документа, що посвідчує особу;
- копію документа про освіту (атестату й додатка до нього).
"Також потрібно мати сертифікат про проходження НМТ чи ЗНО та фотокартки розміром 3х4", — зазначили журналісти.
Хлопцям необхідно буде додатково надати копію військово-облікового документа.
Нагадаємо, компанія Proxima Research підрахувала, скільки українці витратили на йодид-калій після повідомлень про підготовку ЗС РФ підриву Запорізької АЕС.
23 червня Національний природний парк "Гуцульщина" заявив, що науковці в Карпатах виявили ліскульку руду, або ж ліщинового вовчка.