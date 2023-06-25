Які документи потрібні для вступу у 2023 році: Міносвіти оприлюднило список+

Спочатку вступникам необхідно зареєструвати особистий онлайн-кабінет, у який потрібно внести інформацію про результати тестування та здобуту освіту. Перелік документів для зарахування може відрізнятись залежно від обраного вишу.

Міністерство освіти й науки України поділилося списком документів, необхідних для вступу в ЗВО у 2023 році. Про це відомо з публікації пресслужби МОН.

У міністерстві підкреслили, що для подання заяв на вступ необхідно зареєструвати електронний кабінет. Це можна буде зробити з 1 липня.

Цьогоріч абітурієнти подаватимуть заяви онлайн, тож під час реєстрації необхідно внести:

електронну пошту, до якої є доступ;

пароль;

серію та номер документа про раніше здобуту освіту;

номер, PIN-код і рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ;

тип (серію) та номер документа, що посвідчує особу, або номер облікової картки платника податків (у разі відсутності сертифікатів).

Для вступу підходять сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік, а також результати проходження НМТ у 2022 або 2023 році.

"Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому", — додала пресслужба Міносвіти.

Які документи треба надавати у виш для зарахування?

За даними "РБК", після конкурсного відбору майбутнім студентам необхідно буде подати:

підписану заяву, яку можна роздрукувати з електронного кабінету;

копії документа, що посвідчує особу;

копію документа про освіту (атестату й додатка до нього).

"Також потрібно мати сертифікат про проходження НМТ чи ЗНО та фотокартки розміром 3х4", — зазначили журналісти.

Хлопцям необхідно буде додатково надати копію військово-облікового документа.

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