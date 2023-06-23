У Карпатах виявили найменшого гризуна в Європі (фото)

Крихітний гризун активний тільки вночі, тому він дуже рідко потрапляє в поле зору людей.

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У Карпатах науковці виявили у штучних гніздівлях птахів руду ліскульку, яка вважається найменшою з родини вовчкових. Про це в Facebook 23 червня повідомляє Національний природний парк "Гуцульщина".

Фахівці розповіли, що провели нове обстеження заселення штучних гніздівель. Вони зафіксували "мешканця" синичників – ліскульку руду, або ж ліщинового вовчка.

Крихітний гризун активний тільки вночі. Переважно більшу частину часу тварина проводить у сплячці. Для сну руда ліскулька створює зручні гніздечка. Найкращими місцями для цього є дупла, де гніздували раніше птахи, або ж їхні штучні гніздівлі.

Де живе ліскулька руда

Ліскулька руда — найменший з немишовидних гризунів Європи. Він входить до Червоного списку МСОП видів із найменшим ризиком. Довжина тіла гризуна ліскульки не перевищує 100 мм. Круглий хвіст, який густо вкритий коротким (до 5 мм) одноманітним волоссям, має довжину у 60-75 мм. Ліскулька є широко поширеною в лісовій смузі на території Європи, а також суміжних районів Азії. Цей вид відомий з більшості західних, північних та центральних областей України. Для лісових комплексів неморального типу він є особливо характерним.

Нагадаємо, у березні 2023 року у Великій Британії мешканців міста налякали величезні щури. У портовому місті Тенбі гігантські гризуни руйнують гору Касл-Хілл, риючи в ній свої нори. Місцеві мешканці вже не вірять, що гризунів вдасться винищити.

Також у липні 2021 року щур налякав парламентаріїв в Іспанії і зірвав засідання. Спікерка парламенту Марта Боске, як тільки помітила гризуна в приміщенні, випадково скрикнула в мікрофон, після чого прикрила рот і перебувала в наляканому стані. Помітивши гризуна, народні обранці схопилися зі своїх місць, а деякі й зовсім кинулися тікати.