"Я пишаюсь тобою": Лобода звернулась до протестувальниці з Харкова після конфлікту (відео)

Співачка заявила, що конфліктом поблизу фонтану маніпулюють, і вона поважає харків’янку за позицію. 16-річна дівчина розповіла журналістам, що їй платила хіба що мама — за таксі, а обійми Світлани Лободи були неприємними.

Світлана Лобода потрапила у скандал, звинувативши авторку пікету проти концерту артистки в Харкові у роботі на когось за гроші. 25 червня співачка опублікувала у соцмережах пост, в якому звернулась до дівчини.

"Дівчинка, яка простояла увесь час з плакатом "Харків без Лободи" — я пишаюсь тобою. Ти маєш право на свою думку і я поважаю це. Бо теж добре знаю, що таке іти проти течії", — написала вона.

Лобода заявила, що з її розмови з протестувальницею нібито намагаються зробити маніпуляцію. За словами артистки, їй шкода, що хтось вбачає у знятому діалозі поблизу фонтану зневагу.

"І бажаю тобі ніколи не втрачати сили духу", — додала співачка.

Артистка позбавила користувачів можливості залишати коментарі під публікацією.

"Харків без Лободи": позиція протестувальниці

Журналісти Newsroom 25 червня опублікували коментар 16-річної Дарини Вдовенко, що влаштувала публічний протест проти виступу Лободи у Харкові.

"У мене є позиція щодо Лободи, я її не поважаю, і я подумала, що я мушу це зробити", — пояснила вона.

Дівчина розповіла, що дізналася про виступ співачки менш ніж за годину до його початку, швидко зробила плакат та поїхала у парк. За її словами, поблизу фонтану протест не підтримали — харків’яни перепитували, чому вона такої думки та чому прийшла на концерт. Вдовенко розповіла, що її просили спуститися з фонтану охоронці, аргументуючи це сидінням інших слухачів на конструкції.

"Я відповіла, що фонтан не працює. А ще сказала, що встану на свій рюкзак, щоб не бруднити фонтан. Охоронці ж узяли рюкзак з моїми речами та поклали на підлогу. Коли ж Лобода сама залізла на фонтан, мене більше не займали. Але один охоронець пригрозив, що якщо я не спущуся, він порве плакат", — згадала вона.

Протестувальниця розповіла, що їй було неприємно від спроб Лободи її обіймати. Дівчина простояла з плакатом до завершення виступу і на запитання співачки про фінансування пікету пізніше знайшла іронічну відповідь — мама дала їй гроші на таксі до парку.

"У мене було бажання громадської діяльності й раніше, але я не знала як, не було приводу та й сміливості", — сказала Вдовенко.

Випускниця пояснила, що влаштувала пікет сама, тому що її друзі-однодумці виїхали з Харкова. Однак, з її слів, після поширення відео конфлікту у мережі дівчина отримала повідомлення з підтримкою від знайомих та однокласників.

Нагадаємо, 25 червня Світлана Лобода дала імпровізований концерт у Харкові. До місця проведення виступу прийшла дівчина з плакатом, на якому було написано "Харків без Лободи". Співачка обійняла протестувальницю та запитала, хто заплатив їй за пікет.

Співачка Тіна Кароль опублікувала відео своєї зустрічі з Папою Римським Франциском у Ватикані. Вона передала голові католицької церкви щоденник дитини з Маріуполя про окупацію, з якого раніше зачитував цитати президент Володимир Зеленський.