Прихильник "русского мира" в рясі: під Києвом спіймали ще одного священика УПЦ МП, — ДПСУ

За даними прикордонників, затриманий представник УПЦ МП виступає проти створення незалежної помісної церкви в Україні.

Прикордонники передали інформацію про те, що вони зупинили священика Української православної церкви московського патріархату на одному з блокпостів на в'їзді до Києва. Під час перевірки його телефону було виявлено дані, пов'язані з антиукраїнською діяльністю. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Десятий за цей рік прихильник "русского мира" в рясі. Прикордонники на Київщині вкотре виявили проросійського попа. Телефон батюшки був сповнений номерів російських абонентів", — розповіли там.

Прикордонники доповнили інформацію, зазначивши, що під час перевірки інформації про священика у відкритих джерелах також стало відомо, що він виступає проти створення незалежної помісної церкви в Україні.

"Правоохоронці передали батюшку співробітникам Служби безпеки України для подальшої "душевної розмови"", — кажуть у ДПСУ.

У ЗМІ зазначають, що, ймовірно, йдеться про Івана Кицая — архієрея Української православної церкви московського патріархату. Він очолює Криворізьку єпархію УПЦ МП.

Нагадаємо, що 21 квітня українська сторона обміняла у РФ двох священнослужителів УПЦ (МП), за одного з яких вдалося звільнити 28 українських військових, які перебували в полоні в противника. Контррозвідувальні заходи щодо УПЦ (МП) було розпочато ще 2022 року. За цей час відкрили кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя.

Фокус із посиланням на російські ЗМІ 2 квітня повідомив, що Патріарх Кирил запропонував російським громадянам зі значними статками віддати кошти "на благо РФ". Він закликав зрозуміти, що гроші підуть на подолання труднощів, з якими зіткнулася Росія після масштабного вторгнення на територію України.