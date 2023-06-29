Росія намагалася захопити Крим у 1994 році: розсекречено місію СБУ (відео)

Українські журналісти створили документальний фільм про маловідому місію спецпризначенців "Альфа", завдяки якій 1994 року вдалося перешкодити захопленню півострова.

У 1994 році Росія зробила спробу захоплення Криму за підтримки свого кишенькового президента півострова Юрія Мєшкова. Однак цьому плану завадили спецпризначенці та Служба безпеки України (СБУ). Фільм про розсекречену місію СБУ 1994 року 28 червня опублікувало "Суспільне".

Роком раніше Верховна Рада Криму скористалася загальним правовим хаосом і незаконно створила посаду президента Криму. На цю посаду було призначено проросійського політика Юрія Мєшкова, який тісно співпрацював із Федеральною службою безпеки (ФСБ). Мєшков поступово збільшував свій вплив і до початку 1994 року вже контролював кримську міліцію.

Юрій Мєшков, "президент Криму"

Мєшков покладався на три ключові сили в регіоні: місцевий криміналітет, кримське Міністерство внутрішніх справ і агентів ФСБ, які навіть не приховували своїх зв'язків.

У 1993 році російські "помічники президента" прибули до Криму й осіли в санаторії "Россия" в Ялті. Навесні 1994 року Мєшков вирішив призначити свою людину в Кримську СБУ. Це викликало занепокоєння у тодішнього голови СБУ Євгена Марчука, який переконав Леоніда Кравчука в необхідності запобігти діям Мєшкова до того, як той офіційно почне закликати Росію допомогти відокремити Крим від України. Операцію розробили Євген Марчук, його перший заступник Валерій Маліков, керівник спецпідрозділу "Альфа" Василь Крутов і його заступник Віталій Романченко.

Ситуація була складною, оскільки місцева міліція вже перебувала під контролем Мєшкова і контролювала всі в'їзди до Криму. Крім того, на півострові діяли російські "козачі патрулі", а також були присутні Чорноморський флот і російська 810-та бригада морської піхоти. Росія не втручалася в події, але могла це зробити в будь-який момент.

Як "Альфа" завадила Мєшкову

Члени оперативної групи "Альфа" прибули до Сімферополя різними шляхами та під прикриттям. Одна група прилетіла на вертольотах, знизившись до такої висоти, щоб не бути поміченою російськими протиповітряними силами. Інші групи, включно з Василем Крутовим і керівниками операції, приїхали поїздами, автобусами та автомобілями, виглядаючи звичайними громадянами. Ще одна група вирушила морем. Таким чином, усі учасники операції змогли непомітно опинитися в Сімферополі, минаючи Мєшкова.

Схема руху "Альфи" Фото: Скриншот

Захопити будівлю СБУ виявилося непросто. Зовні будівлі його контролювали прихильники Мєшкова з місцевих банд. Члени "Альфи" розділилися. Частина групи непомітно зайняла позиції біля будівлі, включно зі снайперами і кулеметниками. Інші почали повільно проникати в будівлю по кілька людей протягом дня, пред'являючи лише свої посвідчення без зайвих пояснень. Також їм вдалося непомітно доставити зброю і спорядження в будівлю за допомогою звичайного автобуса.

Операція почалася 19 травня 1994 року. Члени "Альфи" озброїлися і захопили будівлю СБУ під контроль. Учасники операції кажуть, що їхні місцеві колеги здебільшого були проросійськими, але вони почувалися в облозі.

Ситуація в Криму залишалася напруженою, тому "Альфа" провела в Сімферополі три місяці. Весь цей час спецпризначенці жили в будівлі СБУ, спали на підлозі в актовій залі. Вони стежили за іншими адміністративними будівлями в Сімферополі, контролювали підходи до уряду і Ради Криму, а також вивчали ситуацію.

Тим часом репутація Мєшкова почала руйнуватися. Невдала спроба захоплення СБУ підірвала його авторитет. За кілька місяців він перетворився на "місцевого божевільного", у якого вже не вірили навіть проросійські депутати кримської Ради.

У березні 1995 року Верховна Рада України офіційно скасувала неконституційну посаду "президента Криму". Юрій Мєшков покинув Крим і виїхав до Росії.

Нагадаємо, 29 вересня повідомлялося, що в Росії перший і єдиний "президент Криму" Юрій Мєшков помер у лікарні Красногорська (Московська область) на 74-му році життя.

Раніше, у березні 2019 року, Мєшков приїхав до анексованого Криму, проте його затримали на дві доби за неповагу до співробітника поліції.