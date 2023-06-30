Підрив Каховської ГЕС: Україна втратила 80 тисяч гектарів заповідників, — Мінекології

За словами міністра екології Руслана Стрільця, для сталого розвитку Україні необхідно захистити і відновити своє біорізноманіття.

Під час брифінгу для представників міжнародного співтовариства міністр екології України Руслан Стрілець розповів про шкоду, яку завдала РФ, підірвавши Каховську ГЕС. Про це йдеться на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

За його словами, через підрив дамби Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тисяч гектарів заповідних територій і майже 50% лісових насаджень, а це 55 тисяч гектарів.

"Сьогодні в Україні йде війна. Є нові виклики. Один із них — фіксація та підрахунок екологічної шкоди. Другий — притягнути Росію до відповідальності і змусити окупанта сплатити рахунок", — сказав Стрілець.

Він також зазначив, що його міністерство залишається вірним головним цілям України — стати членом Європейського Союзу. Для сталого розвитку країні необхідно захистити і відновити своє біорізноманіття, а також зберегти навколишнє середовище для людей і досягти максимальної кліматичної нейтральності.

Міністр також заявив, що Україна працює над впровадженням екологічних і кліматичних актів ЄС, попри триваючу російську агресію. Уже у вересні 2023 року планується відкрити Кліматичний офіс у Києві. Він стане ще одним важливим кроком із впровадження кліматичної політики в Україні.

Нагадаємо, що 17 червня Руслан Стрілець заявив, що два нацпарки на Херсонщині перетворюються на пустелю. Міністр екології Руслан Стрілець заявив, що для парку "Великий Луг" збитки склали 15 млрд гривень, а для нацпарку "Кам'янська Січ" — 73 млрд гривень.

Також повідомлялося, що 17 червня стало відомо, який вигляд після того, як зійшла вода, має унікальний будинок в Олешках.