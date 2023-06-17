Підрив Каховської ГЕС: два нацпарки на Херсонщині перетворюються на пустелю, — Мінекології (фото)

Міністр екології Руслан Стрілець заявив, що для парку "Великий Луг" збитки становили 15 млрд гривень, а для нацпарку "Кам'янська Січ" — 73 млрд гривень.

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Через підрив росіянами Каховської ГЕС національні парки "Великий Луг" та "Кам'янська Січ" на Херсонщині вже почали перетворюватися на пустелі. Про це написав у Facebook міністр екології України Руслан Стрілець.

За його словами, Держекоінспекція вже визнала орієнтовні збитки для цих територій. Так, для парку "Великий Луг" збитки становили 15 млрд гривень, а для нацпарку "Кам'янська Січ" — 73 млрд гривень. Експерти прогнозують, що площа суші у цих парках збільшиться вдвічі, на тисячі гектарів.

Міністр зазначив, що 17 червня світ відзначає День боротьби зі спустошенням та посухами. Проте, саме сьогодні в Україні оцінюють наслідки російського терору, його шкоди для екології країни.

"Світ не має права пробачати цей екологічний терор країні-агресору. Збройна агресія росіян — це не лише втрати тут і зараз. Це глобальні виклики для майбутніх поколінь", — зазначив Стрілець.

Він заявив, що через підрив Каховської ГЕС нещодавно квітучі території можуть перетворитися на пустелю. Це призведе до підвищення температур і може погіршити кліматичну кризу. Наслідки дій росіян відчуватимуть усі.

"Агресор прирікає на голод цілі континенти. Адже від наших поставок залежить життя людей у країнах Близького Сходу та Азії. А це близько 400 мільйонів людей", — заявив міністр.

За його словами, на відновлення територій піде десятиліття. Також Стрілець показав фотографії Національного парку "Кам'янська Січ".

Національний парк "Кам'янська Січ" у Херсонській області Фото: Руслан Стрілець/Facebook

Національний парк "Кам'янська Січ" у Херсонській області Фото: Руслан Стрілець/Facebook

Національний парк "Кам'янська Січ" у Херсонській області Фото: Руслан Стрілець/Facebook

Нагадаємо, що 17 червня стало відомо, як після того, як вода зійшла, виглядає унікальний будинок в Олешках. Художниця почала малювати у віці 69 років, коли втратила дітей та чоловіка. За 6 років вона розписала свій будинок від підлоги до стелі. Наразі будинок уже не впізнати, а фахівці не знають, чи можна відновити втрачені фрески.

Також повідомлялося, що у мережі з'явилися нові супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС. На кадрах компанії Maxar можна побачити, як зараз виглядає підірвана російськими окупантами гребля, а також річковий термінал "Нібулон".