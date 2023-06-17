Боляче дивитися: як після того як спала вода вигадає унікальний будинок в Олешках (відео)

Художниця почала малювати у віці 69 років, коли втратила дітей і чоловіка. За 6 років вона розписала свій дім від підлоги до стелі. Нині будинок вже не впізнати, а фахівці не знають, чи можна відновити втрачені фрески

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На Херсонщині почала потроху спадати вода, яка затопила населені пункти регіону через підрив окупантами Каховської ГЕС.В Олешках вода зійшла і в будинку-музеї, розписаному українською художницею-самоукою Поліною Райко. Після підтоплення тут береглося лише 30-40% унікальних фресок. Про це повідомив представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко Семен Храмцов.

"Більшість внутрішніх стін обвалилися, тепер це жахливий опенспейс. Фресок десь 30-40% (зі стелями) збереглося, але "стіна з сестрами" повністю втрачена. І походу "чоловік-рибак", медсестра. коти – наполовину, "дорога в рай" теж… Не знаю скільки він так ще вистоїть", — написав він.

Семен Храмцов зауважив, що дім планують "сушити", але що робити далі з фресками, поки не знають.

"Катастрофа в Олешках ще триває потрібні павербанки, їжа тваринам, бензин. купа всього Хто ще може долучитися до збору, будь ласка, це — єдине чим ми можемо зараз допомогти ", — написав він.

Раніше повідомлялося, що художниця Поліна Райко почала малювати у віці 69 років, коли втратила дітей і чоловіка і залишилася сама. Найдешевшою фарбою, просто на стінах власного будинку вона почала малювати тварин, людей, рослини. За 6 років Поліна Райко вщент замалювала всі поверхні в будинку — стіни, двері і навіть стелю. Померла художниця в 2004 році.

Також повідомлялося, що мережі з'явилися нові супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС. Останні супутникові знімки говорять про те, що рівень води почав знижуватися.