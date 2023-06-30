Ще вчора гуляв під Лаврою: суд продовжив домашній арешт митрополиту Павлу (фото, відео)

Павло Лебідь сумно посміхнувся коли суд оголошував рішення про продовження домашнього арешту.

У п'ятницю, 30 червня Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю у вигляді цілодобового домашнього арешту до 31 серпня. Про це повідомляє "Суспільне".

"Митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу продовжили цілодобовий домашній арешт ще на два місяці — до 31 серпня", — передав кореспондент видання з зали суду.

На відео із зали суду можна побачити, що Павло Лебідь сумно посміхнувся, коли почув рішення суду про продовження цілодобового домашнього арешту.

Варто зазначити, що 29 червня скандальний митрополит з'явився перед парафіянами в Лаврі. Парафіяни вітали його і цілували йому руки.

Справа екснастоятеля Лаври митрополита Павла

Нагадаємо, 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Того ж дня Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту з носінням електронного браслета. Спочатку митрополит просив перенести судове засідання на інший день через проблеми зі здоров'ям, але суд відхилив перенесення і обрав запобіжний захід.

29 травня суд продовжив домашній арешт Петра Лебедя ще на місяць, після чого колишній намісник Лаври обурився і назвав свою справу "політичною".

У четвер, 29 червня, колишній намісник Києво-Печерської лаври і митрополит УПЦ МП Павло Лебідь приїхав до парафіян у Лавру, щойно термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчився.