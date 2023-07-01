Вібратори з ножами: у Краматорську знайшли незвичайний секс-шоп для військових (фото)

У прифронтовому місті особливо популярним у солдатів та їхніх других половинок стало нововведення секс-індустрії — вібратори, які керуються по Wi-Fi зі смартфона. Доставляти задоволення партнерам можна на відстані, зазначають британські журналісти.

У магазині для дорослих "Love" у прифронтовому Краматорську продають спідню білизну, секс-іграшки та бойові ножі для солдатів. На це звернули увагу журналісти британської газети The Telegraph.

"До нас приходить дуже багато солдатів, тому й почали продавати ножі. Для чоловіків ножі справді як іграшки, їм вони завжди потрібні", — розповіла менеджерка магазину Тетяна.

Настільки незвичайний магазин у Краматорську показує, як в Україні змішалися любов і війна, зробило висновок видання.

"Це найближче місто до східної лінії фронту. Солдати та їхні партнери зустрічаються тут, щоб відпочити та повеселитися. Місто отримало новий статус — місце для романтичного відпочинку", — йдеться в публікації.

Подруги військових хапаються за будь-яку можливість побачити коханих

До Краматорська їдуть потяги з Києва з дружинами та подругами військових. Вони хапаються за будь-яку можливість побачити близьких, які отримали відпустку на фронті.

"За пристрасними поцілунками на пероні вокзалу Краматорська видно, що кожна зустріч особлива. Закохані знають, що вона може стати останньою. Романтична індустрія тут більше схожа на Лас-Вегас, ніж на Париж", — зазначили автори.

Особливо популярним у Краматорську стало нововведення секс-індустрії — вібратори, керовані по Wi-Fi зі смартфона. Солдати можуть приносити задоволення партнерам на відстані.

"У війні, в якій домінують дрони, це ще один спосіб застосування технологій. Солдат на базі може керувати секс-іграшкою дружини, щойно вона повернеться додому. У нас є хороші відгуки від солдатів, які їх пробували", — прокоментувала менеджерка Тетяна.

Нагадаємо, що 19 травня російська пропагандистка Маргарита Симоньян отримала в подарунок секс-кулю з магазину для дорослих.

Фокус також писав, як російський волонтер Михайло Лучин зібрав 25 тисяч доларів "на дрони", а в підсумку купив для підрозділів окупантів фалоімітатори та страпони.