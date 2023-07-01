Мовний скандал у Харкові: таксист-любитель РФ заявив, що "України не існує" (відео)

Конфлікт почався з увімкнення російської музики в салоні автомобіля. Дівчина пояснила 50-річному чоловікові, що гроші на виробництво ракет Москва бере з податків, які платять російські артисти.

У Харкові стався мовний скандал — пасажирка доводила таксисту, що не варто говорити російською мовою. Харків'янка показала 29 червня відео словесної перепалки в Instagram.

Дівчина замовила таксі в службі Bolt, у салоні автомобіля водій увімкнув російську музику. Тоді вона попросила вимкнути її. Чоловік перейшов на українську мову і поцікавився, скільки їй років.

"Ви розумієте, де живете? Харків — російськомовне місто. Тут усі говорять російською мовою, незалежно від того, агресор-не агресор", — позначив свою позицію 50-річний таксист.

Дівчина у відповідь навела логічний ланцюжок: російські співаки отримують гроші за музику, платять податки, а в Москві з бюджету беруть кошти на виробництво ракет. Після цього ЗС РФ завдають масованих ударів по Україні.

"Ці люди нічого не сказали про війну і як давали концерти в Росії, так і продовжують це робити... Російська музика — це музика агресора", — відповіла вона.

Музика не може бути поза політикою, стверджувала пасажирка, але водій з нею не погодився. Чоловік обрушився з критикою та образами на чинну владу і заявив, що такої країни як Україна взагалі немає.

"Країни України не існує. Це країна 404, її немає. Її розірвали, продали, якась незрозуміла держава", — поділився думкою таксист.

Після цього він порадив дівчині їхати на "западенщину, де говорять задр***й мові". Діалог закінчився проханням дівчини вийти з машини.

Мовний скандал у Харкові: реакція компанії Bolt

Скандал із таксистом у Харкові привернув увагу компанії. У службі таксі заявили "24 каналу", що водія назавжди відсторонили від роботи з сервісом. Поведінка чоловіка суперечить правилам компанії та є неприпустимою, заявило керівництво.

"Дякую, що звернули нашу увагу на цей інцидент. Проти водія було вжито всіх необхідних заходів. Він був відсторонений від користування нашим сервісом", — заявили фахівці.

Служба регулярно інформує водіїв про обмеження використання музики без згоди пасажирів. Компанія забороняє програвати в салоні авто треки будь-яких російських виконавців, йдеться у відповіді.

Нацполіція, СБУ та мовний омбудсмен не коментували ситуацію на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, що в полтавському караоке-барі "Шаляпін" нещодавно виконували російські пісні. Одному з відвідувачів припала до душі пісня гурту Ленінград — "Москва".

А в Одесі в червні жінки напали на вуличних музикантів через те, що вони виконували пісні українською мовою.