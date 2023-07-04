"Паша Тесла на підзарядці": митрополит УПЦ МП пожартував над своїм прізвиськом під час суду (відео)

Митрополит Павло заявив, що весь час перебуває на "підзарядці" і показав журналістам свій електронний браслет на нозі.

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло (Петро Лебідь) під час судового засідання пожартував над своїм прізвиськом "Паша Мерседес". Про це 4 червня телеканал "Прямий".

На відео, яке поширюється в мережі, митрополит Павло каже журналістам, що він уже не "Паша Мерседес", а "Паша Тесла", а потім показує свій електронний браслет на нозі.

"Я вже не "Паша Мерседес". Я вже — "Тесла". Завдяки вам, поміняв", — сказав митрополит.

Він також заявив, що весь час перебуває на "підзарядці".

Телеканал повідомив, що 30 червня Солом'янський суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт для патріарха Павла.

Нагадаємо, вранці 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Того ж дня Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту з носінням електронного браслета. Спочатку митрополит просив перенести судове засідання на інший день через проблеми зі здоров'ям, але суд відхилив перенесення й обрав запобіжний захід.