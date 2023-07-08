Долина Альпак та зірки ТікТоку від 92-ої бригади: як зараз живе Фельдман Екопарк

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Харківщина потерпала від постійних обстрілів. Не пощастило і тваринам з Фельдман Екопарку, територія якого нині зруйнована майже повністю. Кореспондентка Фокусу побувала на місці і дізналася, як функціонує екопарк зараз.

Фельдман Екопарк вимушено припинив свою роботу минулого року через російські обстріли і повне руйнування території. Цьогоріч, 1 червня, відкрилася перша локація екопарку — Долина Альпак з реабілітаційним центром. Ця територія розташована окремо від основної площі і є значно меншою, тому її було легше розмінувати і довести до ладу. Серед відвідувачів багато дітей, які із захватом намагаються погодувати тварин. У дорослих захват від того, як мешканці екопарку беруть їжу з рук, — не менший.

Хлопчик годує тварин Фото: Мілана Гашимова / Фокус Дівчинка годує тварин Фото: Мілана Гашимова / Фокус Годівля альпаки Фото: Мілана Гашимова / Фокус Годівля альпаки Фото: Мілана Гашимова / Фокус Годівля страуса Фото: Мілана Гашимова / Фокус

Загальна територія екопарку — 140 га. Нині функціонує тільки 3 га — вже згадана Долина Альпак, — що складає всього трохи більше, ніж 2% від усієї площі.

"Там все — "в м'ясо". Жахлива картина", — згадує свої відвідини території після обстрілів одна з працівниць екопарку. В основній частині екопарку досі відбувається розмінування. Де безпечно — проводять відновлювальні роботи.

Руйнування у Фельдман Екопарку Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку Руйнування у Фельдман Екопарку Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку Руйнування у Фельдман Екопарку Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку Руйнування у Фельдман Екопарку Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку Руйнування у Фельдман Екопарку Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку

Евакуація та втрати 2022: лева виносили на руках

Евакуйовували тварин протягом березня-травня 2022 року. Це відбувалося під постійними обстрілами, що значно ускладнювало процес.

— Через щоденні обстріли далеко не завжди вдавалося потрапити на територію екопарку навіть щоб погодувати та напоїти тварин… Іноді за день вдавалося вивезти всього кількох тварин, іноді — жодної. Від обстрілів постраждали не лише тварини — під час рятувальних рейдів загинуло шестеро співробітників та волонтерів, — зазначають представники пресслужби екопарку. — Існувала серйозна небезпека того, що будуть зруйновані вольєри великих хижаків, і тварини, що перебували в стані стресу та голоду, потраплять до населених пунктів — Харкова чи розташованого поруч з екопарком села Лісне. Цього вдалося не допустити. Через стрес на тварин не завжди діяло снодійне, та навіть приспаного 200-кілограмового лева виносити з території на руках (під’їхати до вольєрів можливості не було) — це надскладне завдання.

Деякі перелякані тварини навідріз відмовлялися виходити з вольєрів, хоча інші — наприклад, бабуїни, що мають не найприязнішу вдачу, або лосі, яких утримували у максимально наближених до природних умовах — навпаки розуміли, що їх рятують, і йшли за людьми.

Евакуація тигра Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку Евакуація шимпанзе Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку Евакуація альпак Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку Евакуація левів Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку Евакуація ягуара Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку Евакуація тапірів Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку

Волонтерам та працівникам Фельдман Екопарку вдалося евакуювати більшість з 5 тисяч тварин. Близько трьох сотень — загинули. Серед них були леви, тигри, ягуари, людиноподібні мавпи, кенгуру, копитні, птахи. Частина тварин (олені та птахи) розбіглися через те, що їхні вольєри були зруйновані.

Загиблі тварини Фельдман Екопарку Фото: Мілана Гашимова / Фокус

Нині тварини Екопарку Фельдмана розташовані в різних частинах України — у Харкові, Полтаві, Дніпрі, Львові та Одесі. Тому одним із завдань екопарку є нагодувати тварин, забезпечити ветеринарними препаратами та допомогти відійти від стресу.

Ще один виклик, з яким зараз стикаються працівники екопарку — відбудова території.

"Практично усі будівлі та вольєри тварин за пів року обстрілів, що тривали до осені 2022-го, були повністю знищені. Це надскладний і дуже коштовний процес, що вимагає багато часу та зусиль, — зазначили у пресслужбі. — Проте нині вже майже готовий проєкт оновленого Фельдман Екопарку, за яким він буде ще кращим та сучаснішим, ніж до повномасштабної війни, а також відповідатиме на виклики, які постали перед Україною — приміром, буде зроблено акцент на психосоціальній реабілітації людей, що постраждали від війни".

Життя триває: малюки Тіша й Тоша та новонароджений шимпанзе

В екопарк повернули тих тварин, яких зараз можна зустріти в Долині Альпак — це альпака, лами, коні, поні, страуси, домашні тварини контактного дворику (кози, вівці, в'єтнамські свинки) і деякі види птахів. На одне з озер Триозер'я повернули лебедів. Інших тварин планують повертати після того, як відбудують або заново побудують для них вольєри.

Лама у Фельдман Екопарку Фото: Мілана Гашимова / Фокус Альпака у Фельдман Екопарку Фото: Мілана Гашимова / Фокус Альпака у Фельдман Екопарку Фото: Мілана Гашимова / Фокус Альпака у Фельдман Екопарку Фото: Мілана Гашимова / Фокус Альпака у Фельдман Екопарку Фото: Мілана Гашимова / Фокус Альпака у Фельдман Екопарку Фото: Мілана Гашимова / Фокус Страус у Фельдман Екопарку Фото: Мілана Гашимова / Фокус Поні у Фельдман Екопарку Фото: Мілана Гашимова / Фокус

Цьогоріч навесні в екопарку народилося не так багато малят, як було раніше — далися взнаки стрес від бомбардувань та обстрілів. Проте, малечі вистачає — найбільше дитинчат народилося у копитних. Також у шимпанзе Роми та Джети, які зараз живуть у Харківському зоопарку, народилося маля.

Малеча Фельдман Екопарку Фото: Мілана Гашимова / Фокус Малеча Фельдман Екопарку Фото: Мілана Гашимова / Фокус Малеча Фельдман Екопарку Фото: Мілана Гашимова / Фокус

Працівники екопарку кажуть, що про появу нових тварин у межах обміну з українськими та зарубіжними зоопарками поки що говорити зарано, оскільки ситуація в Україні все ще не дуже стабільна. Проте у майбутньому ці процеси також відновлять.

Одними з нових жителів Екопарку Фельдмана є двоє кабанчиків, Тіша і Тоша, яких врятували бійці 92-ої бригади.

Дикі кабанчики Тіша і Тоша Фото: Мілана Гашимова / Фокус Кабанчиків Тішу і Тошу передали Фельдман Екопарку бійці 92-ої бригади Фото: Мілана Гашимова / Фокус

Їх знайшли зовсім маленькими у очеретах за допомогою тепловізора. Мами поруч не було, тому бійці подумали, що вона, швидше за все, загинула від російських обстрілів, і прихистили малечу у себе. Опікун Тіши і Тоши — боєць із позивним Santik — почав викладати ролики з кабанчиками у TikTok, після чого ці двоє стали зірками соцмережі. Згодом їх передали до Екопарку Фельдмана.

Підтримати Фельдман Екопарк можна за реквізитами на сайті.