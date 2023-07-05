Буде волонтером: екс-генпрокурор Юрій Луценко залишив лави ЗСУ через інвалідність

Колишній політик повідомив, що військова лікарська комісія винесла рішення про його непридатність до служби.

Екс-глава МВС і колишній генпрокурор України Юрій Луценко залишає лави ЗСУ. За словами політика, військова лікарська комісія (ВЛК) встановила йому інвалідність, що призвело до наказу про його зняття з військового обліку. Про це Юрій Луценко повідомив у себе на сторінці у Facebook.

Політик зазначив, що за час служби в лавах ЗСУ він стояв на захисті Києва, вступивши до лав тероборони, пізніше проходив службу в Миколаєві та на Херсонському напрямку, а потім у Бахмуті.

"Для мене було честю служити в такій армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна", — написав Луценко.

Колишній генпрокурор України не став розкривати подробиць травми, яка призвела до звільнення з армії, але зате повідомив, що тепер готується "наближати перемогу" як волонтер.

Нагадаємо, у лютому 2023 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Перед цим ексгенпрокурор удостоївся звання капітана.

Луценко став командиром взводу роти ударних безпілотних авіакомплексів у період вуличних боїв у передмісті Бахмута. Колишній генпрокурор України називав своє призначення "пересічною" подією, дивуючись активному сплеску коментарів від "друзів і недругів" із цього приводу, і віджартовувався, що "кар'єра, нарешті, пішла вгору".

Як писав раніше Фокус, лави ЗСУ продовжують поповнювати відомі українці. Так нещодавно повістку отримав заслужений артист України, 38-річний співак Віталій Козловський. Його направили на навчання в Київську область.

Нагадаємо, 4 липня спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський заявляв про те, що російські збройні сили застосовують хімічну зброю проти українських військових на Бахмутському напрямку.