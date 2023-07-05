Вибух у Шевченківському суді Києва: адвокат підозрюваного дав перший коментар (відео)

За інформацією ЗМІ, відповідальність за вибух може лежати на Ігорі Гуменюку, який 2015 року влаштував теракт під Верховною Радою. Його адвокат Віктор Байда був присутній на крайньому засіданні онлайн, тому до кінця не знав про те, що трапилося.

У Шевченківському районному суді пролунав вибух і почалася перестрілка. Адвокат імовірного обвинуваченого Віктор Байда прокоментував інцидент. Про це пише видання "Бабель" 5 липня.

За його словами, він був присутній на засіданні не особисто, а онлайн. Про інцидент дізнався не одразу, а після того, як йому почали телефонувати журналісти і просили прокоментувати.

Вибух і перестрілка почалися безпосередньо після засідання, проте в адвоката вже не було доступу до трансляції.

Вибух у суді: що відомо

О 17:20 за Києвом у Шевченківському районному суді столиці пролунав вибух, після чого було чути перестрілку. Інформацію одразу ж підтвердили офіційні відомства.

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію про вибухи і додали, що на місце одразу ж прибули слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

Очільник відомства Ігор Клименко додав, що "за попередньою інформацією, невстановлений на цей час пристрій підірвав чоловіка, якого доставили на судове засідання".

У Київській міській військовій адміністрації також додали, що гранати могли бути підірвані в туалеті. ЗМІ також стверджують, що обвинувачений утримує двох заручників — конвоїрів.

За попередніми даними, винуватцем є Ігор Гуменюк. У 2015 році він влаштував теракт під Верховською Радою України, внаслідок чого тоді загинуло 4 нацгвардійці та ще 65 військових отримали поранення різної тяжкості.

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що в Міжнародному аеропорту Кишинева чоловік відкрив стрілянину під час проходження прикордонного контролю.