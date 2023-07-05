Допомагала виїжджати за кордон через систему "Шлях": НАБУ затримало помічницю нардепа (фото)

За інформацією екснардепа Ігоря Мосійчука, йдеться про помічницю нардепа Людмилу Марченко. В офісі народної обраниці проводять обшуки.

НАБУ затримало помічницю чинного народного депутата Верховної Ради під час отримання хабара за оформлення дозволу на виїзд військовозобов'язаних за кордон за системою "Шлях". Про це повідомили у відомстві.

"Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа в Тернопільській області. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до скоєння злочину", — зазначають у НАБУ.

За даними слідства, група осіб систематично отримувала неправомірну вигоду за занесення через обласні військові адміністрації до інформаційної системи "Шлях" відомостей, що надають право на перетин кордону.

НАБУ затримало помічницю чинного народного депутата Верховної Ради під час отримання хабара

За інформацією екснардепа Ігоря Мосійчука з посиланням на джерела в правоохоронних органах, ідеться про помічницю народної депутатки "Слуги народу" Людмили Марченко.

"Її помічниця за гроші вирішувала дозволи на виїзд військовозобов'язаних за кордон через систему "Шлях". Також відомо, що затримана нардепка вагітна і має народити за два тижні", — пише Мосійчук у себе в Telegram.

Що відомо про Людмилу Марченко?

Народна депутатка від "Слуги народу" Людмила Марченко є членкинею Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Також політикиня відома тим, що проводила навчання для внутрішньо переміщених осіб у проєкті Програма розвитку ООН "Розвиток навичок підприємницької діяльності серед внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Луганської та Донецької областей".

До обрання народним депутатом працювала в ТОВ "Епіцентр К" і ТОВ "Нова лінія" провідним спеціалістом департаменту навчання та розвитку персоналу.

Людмила Марченко заміжня. Разом із чоловіком займалася ресторанним бізнесом у Тернополі. За даними ЗМІ, у Марченко був відкритий ФОП, який займався "ресторанними послугами", але 5 серпня 2019 року вона його закрила. Подружжя виховує сина Івана.

За час роботи у Верховній Раді кілька разів потрапляла в скандали. Так, у лютому 2020 року журналісти у Верховній Раді сфотографували SMS-листування Марченко. Судячи з його змісту, можна було припустити, що нардепка продовжує займатися бізнесом, хоча згідно із законом народний депутат України не має на це право.

Листування Людмили Марченко у Верховній Раді

Також у квітні 2021 року ще одне листування Людмили Марченко потрапило в поле зору парламентських кореспондентів. Судячи з фото, яке опублікували Тelegram-канал "Картковий Офіс", нардепка просила тодішнього голову ВРУ Дмитра Разумкова допомогти її знайомому отримати посаду прокурора Києва.

Раніше Фокус писав про те, що з початку повномасштабної війни через систему "Шлях" з України виїхали і не повернулися тисячі військовозобов'язаних. Найчастіше чоловіки перетинали державний кордон під виглядом волонтерів або водіїв. За інформацією керівника тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, нардепа Сергія Козиря, від початку повномасштабної війни до квітня 2023 року через систему "Шлях" виїхало за кордон і не повернулося 18 910 осіб.

Також Фокус повідомляв про те, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого в червні затримали на хабарі, повернувся на своє робоче місце. Головко вийшов на свободу після внесення застави в розмірі 805 тисяч гривень і назвав своє затримання "повним маразмом, абсурдом і провокацією".