"Абсурд і провокація": голова Тернопільської облради, який попався на хабарі, повернувся на роботу

Михайло Головко зібрав пресконференцію і назвав підозри в хабарі неправомірними. За його словами, обласна рада не має стосунку до розподілу бюджету.

Related video

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, який разом із двома іншими посадовцями підозрюється у вимаганні неправомірної вигоди, повернувся на робоче місце. Про це повідомляє "Суспільне Тернопіль".

На зібраній пресконференції Головко назвав підозри в хабарі "повним маразмом, абсурдом і провокацією", оскільки обласна рада останні два роки не була пов'язана з розподілом бюджету.

"Ми не виділяємо жодної копійки. Ми на це жодним чином не впливаємо. Хабар, так званий, чи неправомірна вигода — це якщо людина дає якісь послуги і за це їй якось розраховуються, чи віддячують. З нашої сторони не було жодних дій", — пояснив він.

Детальніші коментарі щодо свого затримання і підозри Головко дати відмовився, оскільки слідство ще не завершено.

Чиновник пояснив, що повернувся до виконання службових обов'язків, тому що він підозрюваний, а не підсудний.

Головко також згадав про погрози з боку УПЦ московського патріархату, які нібито надходили перед затриманням, але до відповідних служб він вирішив не звертатися. Зараз же, за його словами, є записи, листування — і поліція над цим працює.

Справа Михайла Головка

Голову Тернопільської обласної ради разом із двома заступниками керівника Тернопільської ОВА затримали 26 червня.

За інформацією НАБУ, їх викрили на гарячому після передачі третьої частини хабаря — сума була понад 600 000 гривень.

Слідство вважає, що тернопільські чиновники вимагали від місцевого бізнесмена і волонтера понад 2,4 млн грн за акти виконаних робіт за підписання комунального підприємства Тернопільської облради.

Посадовців підозрюють за ч. 4 ст. 368 КК — "вимога неправомірної вигоди".

Михайло Голово вийшов на свободу після внесення застави в розмірі 805 000 гривень.

Нагадаємо, що НАБУ затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка під час передачі хабаря.

Також повідомлялося, що НАБУ опублікувало відео з чиновниками з Тернополя, які попалися на хабарі.