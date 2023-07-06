Поліграф показав: майже половина учасників конкурсу у САП вживали наркотики, — голова комісії

На посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі претендували 43 кандидати, 17 з них мають проблеми з наркотиками. Як зазначають у комісії, деякі учасники ходили на курси протидії поліграфу.

Майже половина конкурсантів на посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вживали чи вживають наркотики. Такимим є результати проходження на поліграфі. Про це у фейсбук повідомила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Катерина Коваль.

"Відповідно до висновків поліграфологів, які проводили психофізіологічне дослідження кандидатів на конкурсі САП, 17 із 43 учасників вживали або вживають наркотичні засоби . В матеріалах Комісії зберігаються висновки, поліграми та відеозаписи досліджень. Складний був вибір. Кандидати організованими групами ходили на курси протидії поліграфу. Міжнародники в інтересах деяких кандидатів чинили тиск на поліграфологів", — написала вона.

Катерина Коваль не повідомила, в конкурсі на які саме посади поліграф виявив такі результати.

Зазначимо, що конкурс в САП загалом передбачає тестування на знання законодавства (КПК, КК, ЄКПЛ та практики ЄСПЛ Конвенції Конституція України, антикорупційного та іншого профільного законодавства), тестування загальних здібностей, співбесіду.

Нагадаємо, що 28 липня 2022 року керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) став детектив НАБУ Олександр Клименко. Конкурсна комісія визначила Клименка переможцем після проведеного відбору.