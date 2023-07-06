У Польщі українка втратила руку і може опинитися за ґратами: подробиці від поліції (фото)

Українку після інциденту доправили до лікарні, де їй ампутували частину руки. Встановлено, що громадянка України перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

36-річна українка в Польщі потрапила у ДТП, внаслідок якої втратила руку. Інцидент стався у польському місті Гнєзно Великопольського воєводства. Про це повідомляє місцева поліція.

Так, громадянка України, перебуваючи за кермом автомобіля "Мерседес", їхала центром міста. На ділянці з рухом по колу вона проігнорувала ПДД й поїхала прямо, нікуди не звертаючи. В результаті цього її авто влетіло у острівець безпеки і знесло кілька дорожніх знаків. Далі автівка на швидкості перекинулася.

Внаслідок ДТП водійку з травмами доправили до медзакладу. У жінки діагностували важке ушкодження руки, через що їй провели операцію з ампутації. Українка втратила ліву кінцівку до середини плеча.

В автомобілі жінки також перебував 26-річний пасажир, громадянин Грузії. Він відбувся легким переляком, і його доправили до відділку поліції для з'ясування всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

На поліційний майданчик привезли й розбите авто, яке, до того ж, не мало активного полісу ОС.

Встановлено, що на момент інциденту громадянка України перебувала в стані алкогольного сп’яніння. В її крові виявили 2,3 проміле алкоголю.

За словами правоохоронців, це справжнє диво, що в результаті такої автопригоди більше ніхто не постраждав. За скоєння ДТП у нетверезому стані українку позбавлять водійських прав мінімум на 3 роки. Їй також загрожує в'язниця.

Нагадаємо, що в районі міста Карпачі в лісі лісники виявили тіло українки. Воно перебувало у наметі. Правоохоронці встановили особу жінки. Відомо, що їй було 38 років, і вона була громадянкою України.

Раніше повідомлялося, що у Польщі трагічно загинув українець. 49-річний працівник трактором косив траву на березі ставка і посунувся у воду. Чоловік не зміг вибратися з води і загинув.