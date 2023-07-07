Евакуювали понад 30 осіб: на Прикарпатті підтопило сотні будинків (фото)

Унаслідок сильних зливових дощів сталося підтоплення домогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій і місцевих доріг у Коломийському, Косівському, Калуському та Надвірнянському районах.

Унаслідок несприятливих погодних умов під водою опинилися кілька районів Івано-Франківської області. Рятувальники провели евакуацію понад 30 осіб із затоплених будинків. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Івано-Франківській області у Facebook.

"Із підтоплених житлових будинків рятувальниками врятовано двох хворих людей: жінку в селі Мишин Коломийського району та чоловіка в селі Уторопи Косівського району, а також 30 осіб евакуйовано з підтоплених будинків", — ідеться в повідомленні ДСНС.

За оперативними даними, близько 400 домогосподарств на території Прикарпаття виявилися підтопленими. Несприятливі наслідки сильних зливових дощів торкнулися як житлових будинків, так і підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг у районах Коломийського, Косівського, Калуського та Надвірнянського.

До ліквідації негоди залучено 40 рятувальників, 15 одиниць техніки з них 2 плавзасоби та 2 "Богуни".

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Нагадаємо, що 6 липня блискавка була зафіксована і в інших регіонах України. Так, на горі Говерла в Івано-Франківській області через влучання блискавки постраждало троє людей. Чоловік з 11-річною дівчинкою загинули на місці. Третю постраждалу жінку госпіталізували в шоковому стані.

"6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, внаслідок потрапляння блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років", — повідомили рятувальники.

Прогноз Укргідрометцентру підтверджує, що перші дні липня мають бути спекотними. Однак у більшості регіонів очікуються дощі з грозами, які, втім, не врятують від підвищення температури повітря.